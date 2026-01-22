Donald Trump redobla la apuesta y amenaza a Europa con “grandes represalias”

"Si lo hacen, que lo hagan. Pero, si eso sucediera, habría grandes represalias", dijo sobre la posible venta de activos estadounidenses. Dos fondos se pensiones europeos ya anunciaron la vena de bonos del Tesoro.

Hoy 12:57

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves de "grandes represalias" contra los países europeos si venden activos estadounidenses en respuesta a sus amenazas arancelarias.

"Si lo hacen, que lo hagan. Pero, si eso sucediera, habría grandes represalias por nuestra parte", dijo Trump durante una entrevista con Fox Business en el Foro Económico Mundial en Davos.

Una vez más, el mandatario recalcó que Estados Unidos tiene "todas las de ganar".

Debido a las múltiples amenazas de Trump relacionadas con la subida de aranceles a diversos países del Viejo Continente por su oposición a ceder la soberanía de Groenlandia a EE.UU., surgieron especulaciones de que Europa podría deshacerse de billones de dólares en bonos y acciones estadounidenses como contramedida.

Esa venta de papeles de deuda habría impulsado a Trump a dar marcha atrás con los aranceles y con el uso de la fuerza para tomar el control de Groenlandia.

Venta de bonos del Tesoro

Alecta, uno de los principales fondos de pensiones de Suecia, se ha deshecho de la mayor parte de sus bonos del Tesoro de Estados Unidos.

"El motivo de la venta es un aumento del riesgo vinculado a la política menos predecible de EE.UU. bajo el mandato del presidente Donald Trump", señaló el responsable de gestión de capital de Alecta, Pablo Bernengo, al diario económico sueco Dagens Industri.

Un fondo de pensiones danés, AkademikerPension, había anunciado la víspera que venderá sus bonos del Tesoro de Estados Unidos por la mala situación financiera del Gobierno de EE.UU.

Su responsable de inversiones, Anders Schelde, dijo a EFE que la venta "no está directamente relacionada con la actual disputa entre EE.UU. y Europa pero, por supuesto, ésta no hizo que fuese más difícil tomar la decisión".

AkademikerPension, con unas inversiones totales que según su página web ascienden a 164.000 millones de coronas danesas (unos 22.000 millones de euros), posee en estos momentos bonos del Tesoro de Estados Unidos por valor de 100 millones de dólares.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, restó importancia a principios de esta semana a la venta prevista por el fondo de pensiones danés, diciendo que "no le preocupaba en absoluto".