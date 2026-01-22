"Los salarios van a un ritmo bastante menor a lo que va sucediendo con la inflación"

Así lo expresó en diálogo con Noticiero 7 el analista económico José Aranda.

El analista económico José Aranda advirtió que los salarios están evolucionando a un ritmo inferior al de la inflación, una situación que —según explicó— obliga a muchas familias a recurrir al endeudamiento para poder afrontar los gastos mensuales.

En diálogo con Noticiero 7, Aranda explicó que el índice de inflación que se difunde mensualmente resume 12 rubros, varios de los cuales registran aumentos constantes. “Todos los meses hay subas que superan el número final que da el Indec”, señaló, y remarcó que sería necesario que los salarios se actualicen de manera sostenida para compensar ese fenómeno.

Según detalló, en los últimos nueve meses los salarios solo le ganaron a la inflación en tres oportunidades, mientras que en cuatro meses quedaron por debajo y en uno se mantuvieron iguales. “Las paritarias no actualizan los salarios todos los meses, entonces se subestima el impacto real de la inflación, ya que muchos rubros suben por encima del índice general mientras los ingresos no acompañan”, indicó.

En ese contexto, Aranda afirmó que la diferencia entre ingresos y gastos se cubre mediante deuda. “Se recurre a préstamos, tarjetas de crédito u otras formas de financiamiento”, explicó. Si bien reconoció que el Gobierno sostiene que la inflación está bajando, advirtió que el arrastre de los meses en los que los salarios no alcanzaron sigue afectando el poder adquisitivo de la población.