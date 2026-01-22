Ingresar
Inter inició gestiones por Dibu Martínez y crece la chance de su salida de Aston Villa

El club italiano ya mantuvo reuniones con el representante del arquero argentino y lo apunta como reemplazo de Yann Sommer. Hay optimismo de ambas partes pensando en el escenario post Mundial.

Hoy 14:49

Inter de Milán comenzó negociaciones formales para incorporar a Emiliano “Dibu” Martínez en el próximo mercado de pases de mitad de año. En los últimos días hubo reuniones en Italia entre Gustavo Goñi, representante del arquero, y dirigentes del club neroazzurro, con buenas sensaciones iniciales y predisposición para avanzar en un acuerdo.

El arquero campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina aparece como el principal apuntado para reemplazar a Yann Sommer, quien con 37 años finaliza su contrato el 30 de junio y no sería renovado. Por el momento no trascendieron cifras oficiales, aunque en Inter consideran viable la operación si se alinean los tiempos y condiciones.

Si bien Dibu Martínez expresó en más de una oportunidad su deseo de cambiar de aire para seguir creciendo deportivamente, en Aston Villa se siente cómodo y es muy valorado por los hinchas. Por eso, su idea sería concretar una salida recién después de la Copa del Mundo, pese a tener contrato vigente con el club inglés hasta junio de 2029.

Las charlas con Inter dejaron una impresión positiva y, de avanzar, el marplatense podría convertirse en compañero de Lautaro Martínez y Tomás Palacios. Con el mercado aún lejano pero las gestiones en marcha, el futuro del arquero argentino empieza a tomar forma y su continuidad en la Premier ya no parece asegurada.

