Ramella, sin filtro tras el flojo momento de Quimsa: “Así no vamos a poder competir, necesitamos más rebeldía”

Luego de la derrota como local ante San Martín de Corrientes, el entrenador de la Fusión fue muy autocrítico y apuntó al bajo nivel, la falta de energía y los errores repetidos en la Liga Nacional.

Hoy 16:29

Tras una nueva y dura derrota de Quimsa en la Liga Nacional de Básquet, esta vez como local frente a San Martín de Corrientes, Leandro Ramella no esquivó responsabilidades y realizó un fuerte análisis del presente del equipo. El DT reconoció que el rendimiento está lejos de lo esperado y que el nivel mostrado preocupa.

“Otra vez fuimos un equipo que jugó mal al básquet, no parece el equipo que venía jugando. Lo que hicimos fue muy malo”, expresó Ramella, visiblemente molesto por la actuación. Además, remarcó que el equipo volvió a mostrar inseguridades: “Otra vez con muchas dudas, nos faltó energía”.

El entrenador insistió en que los errores se repiten y que así será difícil competir en un torneo tan exigente. “Tenemos que jugar de otra forma, volvimos a cometer los mismos errores. Así no vamos a poder competir, necesitamos más rebeldía cuando las cosas no nos salen”, sostuvo.

Finalmente, Ramella puso el foco en lo mental como uno de los aspectos clave a corregir. “No la metimos y no supimos salir de esa situación. Podemos perder, pero no de esta forma, hay que ponerse fuerte de la cabeza”, cerró, dejando en claro que la Fusión deberá reaccionar rápido para cambiar la imagen en la Liga Nacional.