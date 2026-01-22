Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 ENE 2026 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: Central Córdoba pone primera ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades

El Ferroviario inicia el 2026 con el estreno de Lucas Pusineri como entrenador, mientras que el Lobo mendocino vuelve a la Primera División tras más de cuatro décadas en el ascenso.

Hoy 23:49
Central Córdoba Gimnasia

Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 22:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro marcará el inicio de un nuevo ciclo para el equipo santiagueño y el regreso del conjunto mendocino a la máxima categoría del fútbol argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Tras una cinematográfica persecución, la policía detiene a cuatro personas y secuestra más de ocho kilos de cocaína
  3. 3. “Si me apuntaban, todo hubiese sido distinto”: habló el comerciante al que motochorros intentaron asaltar
  4. 4. En vivo: Central Córdoba pone primera ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades
  5. 5. Durante un control, atrapan a un peligroso narco con cocaína en su poder
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT