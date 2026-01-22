En vivo: Central Córdoba pone primera ante Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades

El Ferroviario inicia el 2026 con el estreno de Lucas Pusineri como entrenador, mientras que el Lobo mendocino vuelve a la Primera División tras más de cuatro décadas en el ascenso.
Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 22:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro marcará el inicio de un nuevo ciclo para el equipo santiagueño y el regreso del conjunto mendocino a la máxima categoría del fútbol argentino.
