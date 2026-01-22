Comienza el ciclo cultural: “Un domingo atamisqueño, no es un domingo cualquiera”

Villa Atamisqui da inicio a un nuevo ciclo cultural que invita al encuentro, la identidad y el disfrute colectivo: “Un domingo atamisqueño no es un domingo cualquiera.

La apertura será a las 20 horas el próximo domingo 25 de enero, y a partir de esa fecha, todos los domingos la plaza principal de la ciudad se convertirá en escenario de múltiples expresiones artísticas.

Música, danza, literatura, artes visuales y distintas manifestaciones culturales formarán parte de este espacio pensado para toda la comunidad, donde artistas locales y regionales compartirán su talento con el público.

Desde la Municipalidad de Villa Atamisqui, bajo la gestión del intendente Ing. Víctor Rosales, junto a la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte, se impulsa este ciclo con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, promover el arte y generar un ámbito de encuentro para las familias atamisqueñas.

Cada domingo será una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces, celebrar el talento local y vivir la cultura como parte esencial de nuestra comunidad.