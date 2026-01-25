Ingresar
Policiales

Delincuentes desvalijaron una carnicería tras forzar un ventiluz en pleno centro de Añatuya

El hecho ocurrió el sábado por la tarde y fue descubierto por el hijo del propietario. Interviene la División Robo y Hurto.

Hoy 00:48

Una tradicional carnicería céntrica ubicada sobre la Avenida 25 de Mayo, casi en la intersección con Belgrano, fue blanco de un audaz robo que dejó al propietario no solo con pérdidas monetarias, sino también sin parte de su mercadería lista para la venta.

El hecho fue descubierto cerca de las 19:50 horas, cuando el hijo del propietario se topó con una escena desoladora. Según consta en la denuncia, los malvivientes lograron sortear las medidas de seguridad tras violentar un ventiluz del local. Una vez dentro, los delincuentes se dirigieron directamente a las cámaras de frío de donde sustrajeron tres costillares completos.

Pero el robo no terminó en la mercadería. Tras revisar las instalaciones, los sujetos lograron dar con la suma de $25.000 en efectivo, emprendiendo la huida con total impunidad antes de que alguien notara su presencia.

Dada la ubicación estratégica del comercio, en una zona de alto tránsito, se espera que el análisis de cámaras de seguridad sea clave para identificar a los autores, quienes hasta el momento permanecen prófugos.

"No solo es el dinero, es el esfuerzo de trabajo que se llevan en mercadería", expresaron fuentes allegadas a la familia afectada.

Ante la gravedad del hecho, el Fiscal de turno, Dr. Bustamante, tomó cartas en el asunto de manera inmediata, ordenando la intervención directa de la División de Robo y Hurto de la Departamental de Añatuya para realizar las pericias correspondientes y dar con el paradero de los responsables.

