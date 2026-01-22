El intendente Felipe Cisneros participó de una reunión en el marco del proyecto del Frigorífico Municipal

El encuentro tuvo como objetivo proyectar la consolidación de un polo industrial y productivo en el departamento Copo.

El intendente de la ciudad de Monte Quemado, Ing. Felipe Cisneros, participó de una reunión organizada por la Dirección General de Agricultura y Ganadería, dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia, en el marco del proyecto del Frigorífico Municipal.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la articulación interinstitucional, acompañar la iniciativa municipal y coordinar acciones técnicas y operativas que permitan fortalecer el desarrollo productivo local, impulsar la cadena de producción bovina y proyectar la consolidación de un polo industrial y productivo en el departamento Copo.

Participaron de la reunión el Subsecretario de Producción, Prof. Ángel Iñiguez; el Director General de Agricultura y Ganadería, Ing. Javier Togo; personal del área de Fiscalización ProCarne, Ing. José Guillermon; la Directora de Control y Fiscalización Ambiental, Ing. Isabel Brandán; representantes del Frigorífico Municipal, Sr. Miguel Tarascio, y el Dr. René Gómez Maturana.