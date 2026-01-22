Denunciaron por abuso sexual a un ex Boca y a otros dos jugadores de Alianza Lima

Según el testimonio, luego de compartir bebidas alcohólicas, la joven habría sido agredida sexualmente por los tres jugadores.

Una grave denuncia judicial sacude a Alianza Lima y al fútbol sudamericano. Una joven argentina denunció por presunto abuso sexual con acceso carnal a Carlos Zambrano, ex jugador de Boca, junto a Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, por un episodio que habría ocurrido el 18 de enero en un hotel de Montevideo, Uruguay. Aunque el hecho se habría producido en el país vecino, la presentación fue radicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el testimonio, la denunciante asistió al hotel junto a una amiga tras una invitación de Zambrano. En la habitación se encontraban también los otros dos futbolistas. De acuerdo a la denuncia, luego de compartir bebidas alcohólicas, la joven habría sido agredida sexualmente por los tres jugadores.

Tras el episodio, la mujer regresó a la Argentina y buscó atención médica en distintos centros de salud, entre ellos la Clínica San Juan de Dios de San Isidro, donde relató lo ocurrido. También manifestó haber conservado la ropa utilizada durante el hecho, elementos que podrían resultar clave para la investigación.

El 21 de enero, la denunciante se presentó en el Hospital Muñiz, donde formalizó la denuncia penal. La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, bajo la órbita del juez Rabbione, y fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal. Entre las primeras medidas se dispuso la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual, el secuestro de prendas, la recopilación de historias clínicas, la realización de pericias médicas, toma de muestras biológicas y la aplicación de profilaxis. Además, la joven recibió un botón de pánico y se dio intervención al Programa 137.

Ante la situación, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los tres futbolistas del plantel profesional y el inicio de un procedimiento disciplinario interno. “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados”, expresó la institución, que también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

La investigación judicial continúa en curso y, hasta el momento, no hubo resoluciones de fondo por parte de la Justicia.