“Es un psicópata”: aseguró la supuesta amante de Mauro Icardi al reaparecer en medio del escándalo

Mientras Icardi negó contactos frecuentes con su exesposa, Nara difundió capturas de conversaciones privadas que mostraban comunicaciones de los últimos días.

Hoy 19:04

Natasha Rey, presunta examante de Mauro Icardi, volvió al centro del escándalo mediático que involucra al futbolista y a Wanda Nara. En una nueva batalla en redes entre la expareja, la influencer uruguaya aportó capturas de pantalla de supuestas conversaciones con el futbolista, envió mensajes de apoyo a la conductora y puso más leña a un fuego que crepita tanto en Argentina como en Turquía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La reaparición de Rey se produce tras una serie de recientes intercambios públicos entre Icardi y Nara, quienes reavivaron su eterna polémica. Mientras Icardi negó contactos frecuentes con su exesposa, Nara difundió capturas de conversaciones privadas que mostraban comunicaciones de los últimos días. En este contexto, la uruguaya compartió imágenes y mensajes que apuntarían a nuevas interacciones con el futbolista.

Natasha Rey

Entre las historias que publicó, Rey mostró capturas de un supuesto chat en el que Icardi la habría llamado en noviembre de 2025, llamadas que ella no contestó. Sobre estas imágenes, expresó: “No me quiero meter, pero la verdad que es un psicópata”, en referencia directa a Icardi.

Te recomendamos: Mauro Icardi desmintió a Wanda Nara y lanzó durísimas acusaciones: “Jamás será familia”

La uruguaya también dirigió mensajes a Nara. “Te comprendo, mujer W. [...] Él sigue insistiendo en otros lados. No solo con vos (Wanda), también conmigo. En fin, no me meto más”, sentenció. De este modo, manifestó su respaldo y reforzó su postura en la controversia.

Rey no dejó fuera a otras figuras del escándalo. Llamó la atención con comentarios irónicos hacia la China Suárez, actual pareja de Icardi y reafirmó su apoyo a Nara con la frase “Aguante reina”, consolidando una toma de partido explícita.

Las publicaciones también sirvieron para renovar críticas sobre el entorno personal de Icardi. En otro mensaje, Rey afirmó: “Todo en la vida no se puede tener, solo puede estar con migajeras, adictas y brujas”, aludiendo a personas que, según ella, formarían parte del círculo cercano del futbolista.

La aparición mediática de Natasha Rey tuvo lugar en LAM en julio de 2025. Con declaraciones directas sobre los intercambios virtuales, el impacto en su vida privada y su decisión de difundir un video íntimo, la vedette uruguaya detalló por primera vez ante la audiencia televisiva la sucesión de hechos que derivaron en conflicto.

El enojo de Mauro Icardi

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

En su relato, Rey expuso desde el inicio la dinámica que sostuvo con el futbolista: “Me reaccionaba las historias. Desde el año 2021, más o menos. Me hablaba por redes, era un intercambio hot y no lo voy a negar porque en esos años lo hice”, afirmó.

La uruguaya explicó que la situación tomó forma en el entorno digital, sumando gradualmente tensión personal. “Un día me escribió, pero luego borró el mensaje. Le mandé una captura y le pregunté qué había mandado, ahí empezó todo”, relató Rey durante la entrevista con LAM.

Ángel de Brito comparó los tatuajes

La cronología de los hechos concluyó con una repercusión directa en su pareja: “Todo se dio justo un fin de semana en el que estaba con mi novio. Le conté enseguida lo que pasó porque esto afectó nuestra relación”. A partir de ese momento, la exposición superó el plano privado. “Me enojé y lo enfrenté en Instagram”, describió.

Consultada por la actitud de Icardi al quedar expuesta, Rey no minimizó detalles: “Me desbloqueó de WhatsApp solo para decirme que no mostrara nada de la época anterior. Más tarde, él y su esposa me expusieron en historias de Instagram, y ahí la situación escaló. Asumo la responsabilidad, pero ellos también deberían hacerlo”.

La decisión de difundir el video íntimo se activó, según la entrevistada, como respuesta a esa exposición. “Le escribí: ‘Ahora que se pudra todo’, y él borró lo que le convenía, dejando la historia a su manera”, reveló la vedette. Frente a los rumores sobre terceros que circularon en redes, Rey aclaró: “Wanda Nara no me mandó ningún video. No tengo contacto con ella”.

Sobre los límites y motivaciones de su exposición, Rey marcó distancia con cualquier especulación de estrategia mediática. “Simplemente reaccioné al ser expuesta. Ellos me mostraron primero y respondí”. Defendió su profesionalidad y la documentación vinculada al caso: “Yo trabajo de esto. Tengo los mensajes, los chats y el material en manos de mi abogada. Ya está”.