El CEO de Google DeepMind, reveló en Davos los próximos desafíos de la IA

Demis Hassabis habló sobre las inminentes aplicaciones disruptivas y su impacto en el trabajo, la ciencia y la vida cotidiana.

Hoy 19:04

En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, un selecto grupo de periodistas de distintos continentes se reunió para participar de un encuentro exclusivo con uno de los mayores referentes de la inteligencia artificial.

Antes de la charla principal, el clima se distendió durante un cóctel donde los representantes de la prensa intercambiaron impresiones y expectativas.

Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, planteó que la inteligencia artificial general (AGI) está cada vez más cerca, aunque advirtió que aún restan avances técnicos críticos por lograr: “Quizá necesitamos uno o dos grandes avances más para lograr una inteligencia artificial general”.

El directivo de Google DeepMind destacó que, a pesar del escepticismo reciente sobre los límites de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM), siempre han percibido “mejoras constantes”. “Nunca cuestionamos el progreso”, afirmó.

Según Hassabis, la industria todavía consigue “extraer mucho más de las arquitecturas existentes” a través de “preentrenamiento, posentrenamiento y metodologías innovadoras”. Señaló que aún hay margen para perfeccionar los modelos con las técnicas actuales y nuevas variantes.

Sin embargo, alcanzar la inteligencia artificial general implica superar barreras técnicas todavía sin resolver. “Tal vez hacen falta uno o dos avances importantes, principalmente en memoria, aprendizaje continuo y razonamiento a largo plazo”, admitió.

Resaltó la importancia de que los sistemas pueden “almacenar sólo lo relevante y ejecutar planes prolongados”, emulando las capacidades humanas.

Explicó que, por ahora, “los modelos no pueden personalizarse ni modificar su estructura después del entrenamiento”. Hassabis enfatizó: “Nos gustaría que los sistemas de IA puedan aprender en el mundo real, personalizarse y cambiar con el tiempo, y eso todavía no se ha resuelto”.