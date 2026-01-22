Recuperan herramientas, electrodomésticos y otros elementos robados en distintos barrios de la Capital y El Polear

El operativo lo hizo personal de la Brigada de la Comisaría 12.

Hoy 20:20

Personal policial logró recuperar una importante cantidad de bienes que habían sido sustraídos, en el marco de tareas investigativas realizadas durante la jornada del miércoles 22 de enero.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada, dependiente de la Comisaría Comunitaria Nº 12, y se desarrolló en barrios de la ciudad Capital y en la localidad de El Polear.

Según el informe del Departamento Central de Comunicaciones, alrededor de las 14.00 se concretaron distintos operativos que permitieron secuestrar una amoladora marca Stanley, un taladro marca Bolt, una rueda rodado 17, seis platos de porcelana, una cafetera marca Atma, una plancha, una pala ancha marca Gerardi, un alargue de aproximadamente 20 metros y una garrafa de 10 kilos.

Todos los elementos fueron entregados de manera voluntaria por vecinos que manifestaron haberlos adquirido de buena fe, desconociendo su procedencia ilícita.

De acuerdo a la investigación, en la mayoría de los casos los bienes habían sido ofrecidos para la venta por un sujeto identificado como Wilson Gabriel Gómez, alias “Rata”, mientras que en uno de los hechos intervino otro individuo conocido como “Totino”. Las compras se habrían concretado días atrás, a distintos valores, en domicilios del barrio Tabla Redonda, barrio Los Álamos 2, avenida Besares y en la localidad de El Polear.

Las actuaciones continúan para establecer la causa y determinar responsabilidades. Los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que desde la Policía reiteraron la importancia de no adquirir objetos de procedencia dudosa y de denunciar cualquier situación sospechosa.