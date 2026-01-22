Añatuya: investigan el hallazgo de una mujer sin vida en una zona montuosa

Una profunda conmoción sacude a la ciudad de Añatuya tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una zona montuosa del barrio San Jorge. Amplio operativo policial para investigar y esclarecer el hecho.

Hoy 22:17

De acuerdo a las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, la mujer encontrada podría ser la misma persona que había sido reportada como desaparecida pocas horas antes, por lo que efectivos de distintas dependencias venían realizando una intensa búsqueda en la zona.

Siempre en base a datos preliminares, la mujer habría mantenido una fuerte discusión con un familiar durante la noche anterior. Esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades por su hijastra, quien radicó la denuncia de desaparición y manifestó su preocupación por el estado emocional de la joven.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia de Añatuya, que llevó adelante las primeras diligencias para intentar confirmar formalmente la identidad de la víctima.

Asimismo, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público Fiscal desplegaron tareas periciales en el sitio del hallazgo. El cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia, que será clave para determinar las causas del deceso y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

La investigación continúa en curso y no se descarta ninguna hipótesis. Mientras tanto, la comunidad de Añatuya permanece consternada ante este trágico hecho.