Duras críticas de Pablo Avelluto al discurso de Javier Milei en Davos: “Fue un ataque a la democracia y al pluralismo”

El exministro de Cultura de la Nación fue entrevistado en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

Hoy 22:02

En una extensa entrevista con el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama, el periodista y exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto analizó con dureza el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Lejos de centrarse en los aspectos económicos, Avelluto puso el foco en el contenido político, ideológico y simbólico del mensaje presidencial, al que calificó como retrógrado, autoritario y contrario a los valores democráticos.

Avelluto cuestionó especialmente la frase de Milei en la que afirmó que “Maquiavelo ha muerto”, pronunciada ante una sala prácticamente vacía, lo que para el exfuncionario fue el primer dato relevante del episodio. “Los líderes globales tenían algo mejor que hacer que escuchar a Milei”, ironizó.

Según Avelluto, mientras Carney habló de una ruptura histórica del orden mundial con valentía y lucidez, Milei se limitó a una provocación ideológica sin profundidad, negando siglos de pensamiento político moderno. “El mundo que conocíamos ya no existe más, dijo el canadiense. Al día siguiente, Milei fue a anunciar que Maquiavelo había muerto”, resumió.

Uno de los puntos más duros del análisis fue la caracterización del proyecto político del presidente. Para Avelluto, Milei no encarna un liberalismo clásico, sino un fundamentalismo religioso y moral, que busca imponer una visión única de la sociedad.

“No nos está llevando al libre mercado, nos está llevando a una guerra santa. Quien no piensa como él es un enemigo, un cáncer a extirpar”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el discurso presidencial fue un ataque directo a la democracia, al pluralismo, a la diversidad y a la división de poderes. También advirtió sobre la contradicción entre pregonar un Estado mínimo y, al mismo tiempo, pretender imponer reformas morales sobre la vida privada: “Para eso hace falta un Estado policial, no importa el signo ideológico”.

Finalmente, Avelluto subrayó que el discurso de Davos no fue una sorpresa, sino la confirmación de lo que Milei siempre expresó. “Sus ideas son peligrosas, lo pensaba antes y lo pienso ahora”, concluyó.