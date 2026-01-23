Ingresar
Fantástico timelapse de gente rescantando sus autos tapados por la nieve

Video. Ocurrió en Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. La nevada dejó impresionantes imágenes.

Impresionante nevada

Un video a alta velocidad capta a los residentes de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, ubicada en el extremo oriental de Rusia, desenterrando vehículos y despejando caminos que estaban totalmente cubiertos de nieve. 

Las imágenes fueron tomadas el pasado viernes, durante la fuerte nevada, considerada la más intensa en 30 años. Las precipitaciones fueron equivalentes al 316 % del promedio mensual y los acumulados de nieve alcanzaron alturas de 2 a 2,5 pisos.

