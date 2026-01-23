Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 ENE 2026 | 24º
Locales

El tiempo para este viernes 23 de enero en Santiago del Estero: anuncian 36º de máxima y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa buen tiempo para este viernes 23 de enero, con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Hoy 01:55
Santiago del Estero - Temporal - Tormenta - Viento - Lluvia - Destrozos - Capital - Centro - Nublado - Sofocante - Amanecer - Complejo Juan Felipe Ibarra - Las Torres

Este viernes 23 de enero, Santiago del Estero tendrá una jornada cálida, con una temperatura máxima de 36 °C y una mínima de 23 °C, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvias, dando un buen inicio al fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico extendido, la jornada del sábado mantendrá la tendencia de temperaturas altas con una máxima de 38 °C y una mínima de 25 °C.

El cielo estará mayormente nublado durante todo el día, lo que permitirá organizar actividades al aire libre, o solamente disfrutar de un momento de descanso sin sobresaltos.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

