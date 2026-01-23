“Estoy feliz de haber ayudado a salvar a TikTok”: Trump celebró la continuidad de la plataforma en EE.UU.

Pasará a operar bajo una nueva estructura societaria, con mayoría de capital norteamericano, tras un acuerdo que reduce la participación china y pone fin a años de disputas políticas y judiciales.

Hoy 05:33

TikTok confirmó este jueves la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a inversores no chinos, un acuerdo que pone fin a más de seis años de conflicto político, judicial y geopolítico, y le permite evitar una prohibición definitiva en su mercado más importante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La operación se concretó mediante la creación de una empresa conjunta de mayoría estadounidense, denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, que pasará a operar la plataforma en el país norteamericano. ByteDance, la matriz china de la aplicación, conservará una participación del 19,9%, por debajo del umbral del 20% exigido por la legislación estadounidense para evitar una prohibición.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

El presidente Donald Trump celebró públicamente el acuerdo y se atribuyó un rol clave en su concreción.

"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok!", escribió en su red Truth Social. "Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", agregó.

Además, agradeció a su par chino, Xi Jinping, por trabajar con su administración y aprobar finalmente el acuerdo: "Podría haber tomado la decisión contraria, pero no lo hizo, y se le agradece su decisión".

Según informó ByteDance, los nuevos propietarios -entre ellos Oracle, Silver Lake, el fondo emiratí MGX y la firma de inversión de Michael Dell- controlarán más del 80% de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos. Oracle, Silver Lake y MGX tendrán participaciones del 15% cada uno.

La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025, pero fue confirmada formalmente este 22 de enero, tras recibir las aprobaciones finales. La negociación se extendió durante más de un año y puso fin a una disputa legal que se arrastraba desde 2019, cuando comenzaron los primeros intentos de bloqueo por parte de autoridades estadounidenses.

El monto de la transacción no fue revelado. No obstante, el año pasado el vicepresidente estadounidense JD Vance había estimado el valor de TikTok USA en 14.000 millones de dólares, una cifra que expertos consideraron muy inferior a su valor real.

TikTok aseguró que la nueva empresa conjunta operará bajo "salvaguardias estrictas" para proteger la seguridad nacional de Washington. Entre ellas, el almacenamiento de los datos de los usuarios estadounidenses en la nube de Oracle, que también alojará el algoritmo de recomendaciones.

La fórmula de recomendación de contenidos -uno de los principales focos de preocupación de los legisladores- será entrenada, probada y actualizada exclusivamente con datos de usuarios estadounidenses. Además, la empresa conjunta tendrá autoridad plena sobre las políticas de confianza, seguridad y moderación de contenidos en el país.

La nueva estructura estará gobernada por un consejo de siete miembros, de mayoría estadounidense, que incluirá al CEO global de TikTok, Shou Zi Chew. El director ejecutivo de la nueva entidad será Adam Presser, ex jefe de operaciones, confianza y seguridad de la plataforma, mientras que Will Farrell ocupará el cargo de director de seguridad.

Tras la confirmación del acuerdo, Shou Zi Chew publicó un video en la plataforma en el que agradeció especialmente "a los 200 millones de estadounidenses" que utilizan la aplicación y aseguró que TikTok continuará operando con normalidad en el país.

TikTok cuenta actualmente con más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas en EE.UU., lo que convirtió a la plataforma en un terreno clave de disputa entre Washington y Beijing. Durante el prolongado limbo legal, usuarios e influencers organizaron campañas y protestas para exigir que la red social siguiera operando.

Desde 2019, TikTok fue objeto de reiterados intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de la creciente tensión tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. La aplicación llegó a sufrir un apagón temporal de 14 horas, mientras se discutía su salida del mercado estadounidense.

La ley que forzó la venta fue aprobada bajo la presidencia de Joe Biden, con amplio apoyo bipartidista, y establecía que TikTok debía encontrar un nuevo propietario o dejar de operar en Estados Unidos. De hecho, la plataforma tenía previsto cesar sus actividades en enero de 2025, algo que ocurrió durante varias horas.

Sin embargo, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva para mantener la aplicación en funcionamiento mientras se negociaba la venta, prorrogando el plazo en varias oportunidades hasta el 22 de enero.