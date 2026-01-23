El riesgo país cayó a mínimos desde 2018, mientras una acción argentina saltó 13% en Wall Street

Los activos argentinos lograron el jueves captar el interés inversor luego de que Donald Trump pusiera un manto de negociación en su búsqueda por anexar Groenlandia.

El S&P Merval extendió su buena performance y se dirige a recuperar gran parte de la caída de la semana pasada, mientras que la deuda soberana en moneda dura también subió y el riesgo país tocó su nivel más bajo desde mediados de 2018. Ayuda el buen andar de los mercados internacionales ante el drástico cambio de postura de Donald Trump sobre el tema de Groenlandia que distendió a los inversores.

El Wall Street, por su parte, las acciones argentinas cerraron con ascensos de hasta 12,8%, de la mano de Telecom. El podio lo completaron Mercado Libre (+4,7%) y Globant (+3,3%).

El avance de Telecom se produce luego de que anunciara junto a Banco Macro un acuerdo estratégico mediante el cual la entidad financiera adquirió el 50% de Personal Pay, la billetera virtual del ecosistema Personal. La operación marca un nuevo paso en la convergencia entre banca tradicional y fintech.

En la bolsa porteña, en tanto, el índice líder de BYMA avanzó 0,6% en pesos a 3.066.434,82 unidades, mientras que en dólares ascendió 0,9% a 2.042 puntos, un máximo del año.

Las mayores subas de la jornada son encabezadas por Telecom (+11,4%), Central Puerto (+3,7%), BBVA (+2,9%), y Aluar (+2,8%). En el otro extremo, cayeron Transportadora de Gas del Norte (-2,9%), Loma Negra (-2%) y Transener (-2%).

Bonos y riesgo país

En renta fija, las mayores subas del día se dan entre los Globales, con el GD38 liderando las ganancias (+1%), seguido por el GD41 (+1%) y el GD035 (+0,9%). En tanto, los Bonares avanzaron hasta 0,7% de la mano del AL41 y el AL30, que avanzó 0,7%.

De esta forma, el riesgo país se contrajo 2,85% hasta los 546 puntos, el menor nivel desde el 22 de junio de 2018 (535 puntos).

Milei habló de las bandas, China y EEUU

A su vez, esta mañana, el presidente Javier Milei dio una entrevista a Bloomberg. Sobre las bandas cambiarias, las defendió como un mecanismo para contener la volatilidad y limitar la volatilidad de precios. Agregó que recién se eliminarán una vez que el exceso de liquidez haya sido absorbido por completo y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

Sobre la emisión de deuda externa, reiteró que el Gobierno no espera volver a los mercados internacionales salvo para rolear capital, en línea con comentarios recientes de Caputo. Sin embargo, dado que este año ya hay vencimientos de capital, podría requerirse algún refinanciamiento.

Relativo a la relación con China, afirmó que la relación con el gigante de Asia es la de un socio comercial importante y que mantener este vínculo es consistente con el objetivo del Gobierno de seguir abriendo la economía argentina. Y por último, sobre un potencial acuerdo comercial con EEUU, aseveró que las conversaciones continúan y que pronto deberían anunciarse noticias positivas.

Canje del Tesoro

Entre las noticias importantes que impactan al mercado, en esta jornada el Tesoro ofrecerá un canje de deuda para el bono dolar-linked que vence el próximo viernes, D30E6, cuyo stock total en circulación es de u$s4.129 millones. Se ofrecerán tres instrumentos dolar-linked, y los participantes deberán elegir solo una opción.

"Al igual que en el canje previo, la Secretaría de Finanzas explicó que se ofrece este canje una semana antes tanto de la licitación como del vencimiento del bono para facilitar el roll-over de los instrumentos dollar-linked con menor incertidumbre. La liquidación de los nuevos instrumentos se realizará el próximo martes", explicaron desde Max Capital.