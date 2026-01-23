Preocupación: confirmaron el primer caso de gripe H3N2 en el Chaco

La persona tiene antecedentes de viaje a Centroamérica y ya fue dada de alta.

Hoy 06:19

La directora de Epidemiología del Chaco, María Elisa Flores, confirmó a Radio Sudamericana la detección de un caso de Influenza A H3N2. La especialista llevó tranquilidad a la población al aclarar que la persona se encuentra fuera de peligro y aún se aguardan estudios específicos para determinar si se trata de la variante K.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según detalló Flores se trata de una persona de nuestra capital que había viajado a Centroamérica. "El ciudadano presentó los síntomas, se lo hisopó, el resultado fue confirmado desde Buenos Aires. Fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro, en su domicilio", describió.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Vacunarse

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de completar los esquemas de vacunación antigripal y de tomar los recaudos necesarios ya que se trata de una variante muy contagiosa.

También, señalaron que la mayor parte de los casos detectados en Argentina afecta a personas mayores de sesenta años y menores de diez, dos grupos que presentan mayor vulnerabilidad ante la infección. Entre los afectados, casi la mitad requirió internación y solo el 21% había recibido la vacuna antigripal.

Las condiciones clínicas que aumentan el riesgo de cuadros graves incluyen enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida e insuficiencia renal crónica, entre otras.

Síntomas

La Influenza H3N2 suele presentarse de forma más brusca que un resfrío común.

Los síntomas principales incluyen:

Fiebre alta: generalmente superior a los 38°C.

Dolor muscular y articular: sensación de ‘cuerpo quebrado’.

Cefalea intensa: dolores de cabeza persistentes.

Tos seca y dolor de garganta.

Cansancio extremo o postración.