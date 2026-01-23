Evangelina Anderson se sometió a una cirugía: "Es difícil, pero necesario"

La participante de MasterChef Celebrity contó cómo vivió el proceso previo a la intervención, la importancia del reposo y el respaldo profesional.

Hoy 07:54

Evangelina Anderson informó a sus seguidores que debía someterse a una cirugía de cuerdas vocales, noticia que dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. La participante de MasterChef Celebrity explicó los motivos de la intervención y detalló cómo sería el proceso de recuperación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicó, la operación fue programada para tratar pólipos en las cuerdas vocales, una afección que venía afectando su voz desde hacía tiempo. En el video, Anderson se mostró con disfonía y explicó que sería la última vez que sus seguidores escucharían su voz en esas condiciones antes de la cirugía.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

La modelo señaló que el procedimiento le permitiría recuperar su voz habitual, aunque aclaró que deberá cumplir con un reposo vocal absoluto durante una semana, sin emitir palabras. Reconoció que será un período complejo, pero necesario para una correcta recuperación.

Anderson aclaró que la intervención no fue de urgencia, sino que estaba previamente planificada, lo que le permitió organizar su rutina personal y laboral. A través de sus publicaciones, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y transmitir el carácter controlado del procedimiento.

En sus historias de Instagram, remarcó la importancia de seguir las indicaciones médicas, especialmente el silencio absoluto posterior a la operación, una de las principales recomendaciones tras este tipo de cirugías.

La modelo también compartió imágenes del momento previo a la intervención junto a su fonoaudióloga y el médico cirujano, a quienes agradeció públicamente. En una de las fotografías se la ve acompañada por ambos profesionales, destacando que estaba “en manos de los mejores”.

Además, publicó una imagen junto a su fonoaudióloga camino al centro médico, subrayando el acompañamiento profesional durante todo el proceso. Anderson resaltó el rol del equipo de salud tanto en el tratamiento como en el apoyo emocional durante la intervención y la recuperación.