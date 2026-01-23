Incendio de un colectivo con pasajeros provocó tensión en un barrio de Córdoba

El hecho ocurrió en Parque Horizonte y no se registraron personas heridas.

Hoy 08:34

Un colectivo se incendió en plena calle en barrio Parque Horizonte de Córdoba el miércoles a la medianoche y generó momentos de tensión entre los vecinos. El episodio ocurrió en la esquina de Viña del Mar y Bariloche.

Según reconstruyó Arriba Córdoba, el chofer circulaba con tres pasajeros cuando un desperfecto eléctrico provocó una llama que en cuestión de segundos desató el incendio. El fuego avanzó rápidamente y consumió casi por completo la unidad.

Las llamas alcanzaron tal magnitud que cortaron un cable de alta tensión, lo que dejó sin suministro eléctrico a toda la cuadra. En medio del incendio, también se vieron afectados árboles y otros cables del sector.

Una vecina del barrio contó el dramático momento que vivieron: “Fue terrible lo que vivimos anoche, cuando estábamos cenando con mis hijos escuchamos que dijeron que se prendía fuego”. “Fue todo muy rápido, agarró fuego enseguida, prendieron los árboles y los cables. Tardaron bastante los bomberos”, añadió.

Finalmente, el siniestro fue controlado y no se registraron heridos, aunque el colectivo sufrió daños materiales totales y solo quedó en pie su estructura.