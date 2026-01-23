Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 ENE 2026 | 26º
X
Regionales

Incendio de un colectivo con pasajeros provocó tensión en un barrio de Córdoba

El hecho ocurrió en Parque Horizonte y no se registraron personas heridas.

Hoy 08:34

Un colectivo se incendió en plena calle en barrio Parque Horizonte de Córdoba el miércoles a la medianoche y generó momentos de tensión entre los vecinos. El episodio ocurrió en la esquina de Viña del Mar y Bariloche.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según reconstruyó Arriba Córdoba, el chofer circulaba con tres pasajeros cuando un desperfecto eléctrico provocó una llama que en cuestión de segundos desató el incendio. El fuego avanzó rápidamente y consumió casi por completo la unidad.

Las llamas alcanzaron tal magnitud que cortaron un cable de alta tensión, lo que dejó sin suministro eléctrico a toda la cuadra. En medio del incendio, también se vieron afectados árboles y otros cables del sector.

Una vecina del barrio contó el dramático momento que vivieron: “Fue terrible lo que vivimos anoche, cuando estábamos cenando con mis hijos escuchamos que dijeron que se prendía fuego”. “Fue todo muy rápido, agarró fuego enseguida, prendieron los árboles y los cables. Tardaron bastante los bomberos”, añadió.

Finalmente, el siniestro fue controlado y no se registraron heridos, aunque el colectivo sufrió daños materiales totales y solo quedó en pie su estructura.

TEMAS Cordoba Incendios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Grave accidente entre una moto y un auto en la Ruta 51, a la altura de Misky Mayu
  3. 3. Un video respalda la versión de la abogada santiagueña retenida en Brasil
  4. 4. Detuvieron al esposo y al yerno de la mujer hallada muerta en el barrio San Jorge de Añatuya
  5. 5. Pádel, el nuevo Tinder: el deporte que volvió con fuerza y ahora también une parejas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT