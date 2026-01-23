Caputo calificó de “muy fructífero” el viaje a Davos y aseguró que Milei “atrae inversiones”

El ministro de Economía destacó los resultados del Foro Económico Mundial y aseguró que la figura del presidente Javier Milei genera interés y confianza entre los inversores internacionales, tras una intensa agenda de reuniones en Suiza.

Hoy 09:04

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó este viernes de “muy fructífero” el viaje al Foro Económico de Davos y afirmó que el presidente Javier Milei “atrae inversiones”.

“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en su red social de X.

Caputo sostuvo además que “el Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado”.

“Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios”, indicó el ministro.

Durante su visita a Davos, el presidente se reunió con empresarios y banqueros para convencerlos sobre su visión económica de la energía.

Caputo tuvo un fugaz encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, que aún no confirmó el envío de la misión a Buenos Aires.