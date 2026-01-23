Alpine presentó el A526: el auto con el que Franco Colapinto debutará como titular en la Fórmula 1

La escudería francesa mostró su nuevo monoplaza en un evento inédito frente a la costa de Barcelona. Cambios estéticos, hermetismo técnico y el inicio de una temporada clave para el piloto argentino.

Hoy 09:38

Alpine dio el primer gran impacto visual de la temporada 2026 de la Fórmula 1 al presentar oficialmente el A526, el monoplaza que manejará Franco Colapinto en su debut como piloto titular. La escudería francesa eligió un escenario poco habitual para la revelación: un crucero navegando frente a la costa de Barcelona, donde mostró en detalle el auto con el que buscará dar un salto competitivo.

La presentación se realizó este viernes por la mañana y confirmó varios indicios que Alpine había dejado entrever en los días previos. El A526 mantiene la identidad de la marca, pero introduce cambios estéticos notorios respecto a su antecesor, entre ellos la ausencia de Mercado Libre como patrocinador en el vehículo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el color del halo, que pasó a ser de un rosa intenso, tono que también se replica en distintos sectores del monoplaza. El diseño se completa con un azul eléctrico más oscuro que el utilizado en 2025, dejando atrás el celeste claro de la temporada pasada y marcando una evolución visual más agresiva.

Durante el evento también se confirmó que la combinación cromática no fue casual. En las imágenes difundidas previamente, el auto había aparecido cubierto y rodeado por vehículos de calle de Alpine en tonos azul y plateado, una pista que finalmente coincidió con la estética definitiva del A526.

Desde lo técnico, Alpine aclaró que el monoplaza presentado no exhibe aún su verdadero potencial. El auto fue mostrado sin su paquete aerodinámico definitivo, una estrategia habitual en la F1 moderna. En los próximos días, la escudería realizará ensayos cerrados en Barcelona, sin tiempos oficiales ni transmisión, manteniendo el hermetismo frente a sus rivales.

El lanzamiento tuvo además una fuerte impronta comercial. Alpine llevó adelante la presentación junto a MSC, su socio estratégico en el rubro de cruceros de lujo, lo que explicó la elección del Mar Balear como escenario y el carácter exclusivo del evento.

Franco Colapinto fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. El piloto argentino compartirá equipo con Pierre Gasly y se subirá por primera vez a un auto diseñado desde cero para una temporada completa de Fórmula 1, un paso clave en su carrera dentro de la Máxima.

“Estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera tuve una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo”, expresó Colapinto, quien destacó la importancia de sentirse parte del proyecto desde el inicio. Sobre el nuevo reglamento técnico y el trabajo conjunto con Mercedes-AMG, agregó: “Es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete”.

El bonaerense de 22 años dejó en claro que su enfoque estará puesto en el crecimiento progresivo: “Intentaré aprender todo lo posible en las primeras carreras, seguir construyendo y seguir creciendo para que podamos ser competitivos como equipo”.

Desde Alpine, Flavio Briatore remarcó que el nuevo reglamento ofrece “una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos”, mientras que Gasly y el director técnico David Sánchez coincidieron en que el A526 inaugura un territorio desconocido, con aerodinámica activa, mayor potencia eléctrica y un auto más corto y estrecho.

Con el A526 ya presentado y los primeros ensayos en el horizonte, Alpine comienza a levantar el telón de una temporada 2026 que aparece como un punto de partida decisivo para su nuevo proyecto deportivo, con Franco Colapinto listo para empezar a escribir su propia historia en la Fórmula 1.