Francisco Cerúndolo venció a Rublev en tres sets y avanzó a los octavos de final del Abierto de Australia

El argentino se instaló en la segunda semana del torneo en Melbourne por primera vez en su carrera y espera por el ganador del partido entre Zverev y Norrie.

Hoy 09:46

Francisco Cerúndolo logró este viernes un hito en su carrera al vencer al ruso Andrey Rublev y avanzar por primera vez a los octavos de final del Abierto de Australia, instancia que no había alcanzado en sus anteriores cuatro participaciones en Melbourne.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El número 21 del mundo se impuso por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 en dos horas y ocho minutos de juego, en el Kia Arena, con un fuerte respaldo del público argentino. Tras el triunfo, el porteño dejó una frase que resumió el clima en las tribunas: “Somos locales otra vez”, escribió sobre la lente de la cámara de TV.

Cerúndolo fue superior en todos los aspectos del juego. Dominó con el saque, conectó más tiros ganadores y cometió menos errores no forzados que su rival, al que además amplió la ventaja en el historial.

La victoria significó la cuarta en cinco enfrentamientos ante Rublev y la primera sobre canchas rápidas al aire libre. Antes, el argentino había ganado dos veces sobre polvo de ladrillo (Hamburgo 2022 y Umag 2024) y una sobre superficie dura indoor (Masters de París 2024).

En los octavos de final, Cerúndolo enfrentará al vencedor del partido entre el alemán Alexander Zverev, tercer preclasificado, y el británico Cameron Norrie. Será su primera vez en esa ronda en Melbourne, luego de haber quedado eliminado dos veces en tercera ronda (2023 y 2025) y una en segunda (2024).

Etcheverry va por el mismo objetivo

El platense Tomás Martín Etcheverry buscará también meterse entre los 16 mejores del certamen cuando enfrente al kazajo Alexander Bublik (10°), en otro encuentro correspondiente a la tercera ronda. El partido se disputará en la Margaret Court Arena.

Derrota en dobles para González y Molteni

En el cuadro de dobles masculino hubo presencia argentina, aunque sin el resultado esperado. Máximo González y Andrés Molteni cayeron ante la dupla checa Patrik Rikl–Petr Nouza por 6-2 y 6-3, en la cancha 8 del complejo australiano.

Este viernes por la noche, en el segundo turno del 1573 Arena, Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, jugará la segunda ronda frente a los franceses Luca Sánchez y Corentin Moutet.

Abierto de Australia 2026: cómo ver los partidos en vivo

Todos los encuentros de los tenistas argentinos se podrán seguir en vivo por las señales de ESPN y ESPN 2 en televisión. En streaming, la transmisión estará a cargo de Disney+, disponible en todos los dispositivos para usuarios abonados.