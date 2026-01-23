Ruta 321: se inició la reconstrucción tras la crecida en Lules

El Gobierno provincial inició los trabajos de recuperación de la vía, afectada por el desborde del río tras las intensas lluvias.

Hoy 10:42

El Gobierno de Tucumán inició los trabajos de recuperación de la Ruta Provincial 321, a la altura de Lules, luego de que la crecida del río arrasara con casi 200 metros de calzada, dejando la vía intransitable y generando serias complicaciones para vecinos y productores.

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron el desborde del río y socavaron la estructura vial. Las imágenes del daño evidenciaron la magnitud del problema y el riesgo para quienes circulaban habitualmente por la zona.

Desde el Ministerio de Obras Públicas, junto a la Dirección Provincial de Vialidad, se desplegó maquinaria pesada para despejar, remover sedimentos y evaluar la estructura del terreno. Esta primera etapa busca recuperar la transitabilidad y garantizar condiciones mínimas de seguridad en un corredor clave para la región.

La Ruta 321 conecta la Quebrada de Lules con zonas rurales y productivas, afectando el transporte de mercaderías y el acceso a servicios esenciales. Las autoridades remarcaron la prioridad de la obra y la necesidad de avanzar rápidamente, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Una segunda etapa incluirá refuerzos en los márgenes del río para reducir el impacto de futuras crecidas. El inicio de los trabajos se realiza bajo la supervisión del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, quienes destacaron la importancia de mantener la inversión en infraestructura vial como herramienta para el desarrollo y la seguridad de la comunidad.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y respetar los desvíos habilitados hasta que se restablezca completamente la circulación. Las autoridades aseguraron un monitoreo constante y la comunicación de cualquier novedad sobre el avance de las obras y la reapertura de la ruta.