En medio de los conflictos con Trump, Italia y Alemania se unen para formar un eje estratégico en Europa

Meloni recibió a Merz en Roma para la firma de varios acuerdos, desde defensa hasta comercio. Ambos países son las dos principales naciones manufactureras europeas.

Hoy 11:44

En un momento crítico para Europa, con los problemas planteados en la gestión de las relaciones con Estados Unidos, se celebró este viernes en Roma un encuentro bilateral entre Italia y Alemania, los dos principales países productores de manufacturas industriales de la Unión Europea de 27 miembros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se inaugura una nueva fase de la colaboración entre ambos países, que pretenden fortalecer un eje que se viene haciendo más sólido para afrontar la crisis del automóvil y las tensiones comerciales. El objetivo es lograr una línea común, incluso en las reformas de las instituciones europeas.

Los resultados de las medidas que se anunciarán esta tarde serán presentados ante el Consejo Europeo. Antes del comienzo de las tratativas, habrá un encuentro entre los dos jefes de gobierno, la italiana Giorgia Meloni y el premier alemán Friedrich Merz, para revisar los diez acuerdos alcanzados.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Se firmará un protocolo para un Plan de Acción sobre la cooperación estratégica. También un acuerdo sobre seguridad y defensa.

Italia y Alemania tienen una posición común y se apoyan en intercambios bilaterales que en 2024 superaron los 153 mil millones de euros.

El encuentro también ratificará la prioridad atribuida al sector energético.

En su discurso en la reunión de Davos, Suiza, el premier alemán Friedrich Merz anunció que “con la primera ministra Giorgia Meloni hemos formulado una serie de propuestas que afrontaremos; vamos a poner un freno a la burocracia, un balance de la Unión Europea modernizado y una discontinuidad para el trabajo legislativo”.

La ambición es la de consolidar un plan para la competitividad europea ya puesto a punto y que será aprobado hoy en la cumbre bilateral que tendrá lugar en la Villa Pamphili.

Estas ideas serán presentadas por Alemania e Italia en la reunión de los líderes europeos convocados para el 12 de febrero.

El “Corriere della Sera” adelantó el contenido de la versión final del documento: “Europa está quedándose atrás desde los primeros años del 2000. Se han ampliado las diferencias de crecimiento con EE.UU. y China, mientras que aumentan los competidores que incrementan su influencia global”.

“El tiempo de actuar es ahora”

“El tiempo de actuar es ahora”, continúa. “Por esto Italia y Alemania, las dos principales naciones manufactureras europeas, han acordado una agenda clara con compromisos concretos para reforzar la competitividad de Europa”.

“Esta prioridad exige una acción integrada y coherente para asegurar crecimiento, autonomía estratégica y menor vulnerabilidad a los shocks externos”.

En primer lugar, “se trata de eliminar las barreras regulatorias, simplificando la burocracia” y ambos países proponen “un nuevo paquete ómnibus para las autorizaciones y los procedimientos administrativos en todos los sectores".

El documento profundiza en los problemas del mercado único. Italia y Alemania sostienen que la Comisión debe simplificar las reglas europeas sobre las ayudas de Estado. Roma y Berlín proponen crear un Fondo Europeo para la competitividad.

Al final del documento, Italia y Alemania piden “una ambiciosa política comercial europea que tenga en cuenta todos los sectores económicos, comprendida la agricultura”. Tras el acuerdo con el Mercosur, bloqueado por el voto reciente del Parlamento Europeo, Italia y Alemania invocan la rápida conclusión de las negociaciones de libre intercambio con India, Australia, Emiratos Árabes y la ASEAN.