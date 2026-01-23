Sebastián Villa volvió a Independiente Rivadavia: ¿cuánto cuesta su nueva cláusula de salida?

Se terminaron las vacaciones para Sebastián Villa y su futuro comenzó a aclararse. Horas después de compartir un enigmático posteo desde un aeropuerto de su Colombia natal, el delantero sorprendió al arribar a Mendoza en la madrugada de este viernes y ponerse nuevamente a disposición de Independiente Rivadavia.

“Dios al mando”, escribió Villa el jueves por la tarde, minutos antes de subirse al avión rumbo a El Plumerillo. Aunque los rumores lo vinculaban con el fútbol de México, Brasil e incluso Arabia Saudita, el ex Boca regresó a tierras cuyanas, situación que quedó reflejada en sus redes sociales y que derivó en un nuevo acuerdo con la dirigencia encabezada por Daniel Vila.

Días atrás, el club le había marcado un ultimátum: o acercaba una oferta concreta para su venta o debía reincorporarse a los entrenamientos. Villa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y, si bien se le permitió no realizar la pretemporada para analizar propuestas, las opciones no prosperaron y la paciencia se agotó.

Este viernes, el delantero se sumó a la concentración de cara al debut de esta noche en el Torneo Apertura frente a Atlético Tucumán. Sin la puesta a punto física y futbolística, no integra la lista de convocados y, salvo un cambio de último momento, no sumará minutos, aunque acompañará al plantel en el hotel en el inicio del campeonato.

En paralelo, quedó definida su nueva cláusula de salida. Luego de que Vila desmintiera haber pedido 12 millones de dólares, se estableció en seis millones, con vigencia a partir del 1 de julio de 2026. Si aparece un interesado antes de esa fecha, deberá presentar una oferta superior para quedarse con el jugador.

La noticia fue celebrada por el pueblo leproso y especialmente por el entrenador Alfredo Berti, quien considera a Villa una pieza clave en el ataque. En la temporada pasada, el colombiano fue determinante en la primera estrella de la historia del club: disputó 38 partidos, convirtió seis goles y aportó diez asistencias.

En el mercado, solo hubo charlas formales entre Daniel Vila y su par de River, Stefano Di Carlo, negociación que se cayó por “diferencias insalvables”. También llegó una propuesta de Santos de Brasil, descartada por ser de cinco millones de dólares, y un sondeo de Cruz Azul que no avanzó. Por ahora, Sebastián Villa volvió a Mendoza y su historia con Independiente Rivadavia suma un nuevo capítulo.