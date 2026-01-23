Ingresar
La Municipalidad de La Banda desplegó un amplio operativo en el barrio San Fernando.

Se ejecutaron tareas de limpieza de cordón cuneta, erradicación de mini basurales, continuando con trabajos de nivelación, perfilado y riego en todas las calles del barrio en cuestión.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llevó adelante un operativo integral de limpieza, así como también trabajos de nivelado, perfilado y riego en el barrio San Fernando.

Como parte del plan de mantenimiento urbano que se desarrolla de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad, se ejecutaron tareas de limpieza de cordón cuneta, erradicación de mini basurales, continuando con trabajos de nivelación, perfilado y riego en todas las calles del barrio en cuestión.  

Este tipo de trabajos contribuye a mantener un entorno más limpio, ordenado y saludable, previniendo la formación de microbasurales, la proliferación de insectos y roedores y favoreciendo una mejor calidad de vida para los vecinos.

Desde el municipio se remarcó que estas tareas forman parte de las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, con el objetivo de brindar respuestas concretas y sostenidas a las necesidades de la comunidad bandeña.

