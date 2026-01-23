El programa “Más Cerca Tuyo” estuvo presente en el barrio IV Centenario

Cada encuentro tiene como objetivo llevar a cabo en cada lugar una jornada integral de atención y promoción de la salud destinada a niñas, niños y adolescentes en estas vacaciones.

La Dirección de Nutrición Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial se hizo presente este miércoles en el barrio IV Centenario con el programa "Más Cerca Tuyo".

Esta actividad está enfocada principalmente en los puntos de entrega de la Dirección de Nutrición Comunitaria y se trabaja de manera conjunta con otras áreas del municipio, como Salud, desarrollo social, Juventud, entre otras.

Cada encuentro tiene como objetivo llevar a cabo en cada lugar una jornada integral de atención y promoción de la salud destinada a niñas, niños y adolescentes en estas vacaciones.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso a controles sanitarios y compartieron una rica merienda, como así también juegos, competencias y premios. Todo en un marco de promoción del cuidado personal y el bienestar integral.

En esta oportunidad, la directora de Nutrición Comunitaria, María Ríos, señaló: "La actividad consiste en que desde nutrición traemos una merienda saludable, en este caso ensaladas de fruta.

También consideramos en esta oportunidad la parte recreativa para que sea una actividad más amena y los vecinos puedan disfrutar de sus vacaciones. Pero el programa en sí consiste en un acompañamiento de todas las áreas del municipio, como prevención, discapacidad y salud y todas las direcciones de la Secretaría de Coordinación.

El acompañamiento de salud consiste en peso, talla, vacunación y tener un diagnóstico de los niños que tienen bajo peso, sobrepeso, desnutrición, malnutrición y trabajar sobre eso".

El programa “Más Cerca Tuyo” tiene como principal objetivo acercar servicios y acompañamiento en materia de salud y nutrición a los ciudadanos de La Banda, contribuyendo al desarrollo integral de las personas, así como al crecimiento y cuidado personal de la comunidad.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del intendente Roger E. Nediani, continuará desarrollándose en distintos sectores de la ciudad, alcanzando muchos barrios próximamente.