Invitan a los vecinos a participar en la Master Class Solidaria en beneficio de Antto Angella

Esta actividad se realizará el próximo sábado 24 a las 19, en las instalaciones del Patinódromo Municipal sobre la Av. San Martín. El valor de la inscripción para participar en la clase es de $3.000.

Hoy 12:13

Con el apoyo y acompañamiento de la municipalidad de La Banda, se realizará una Master Class Solidaria de Ritmos en beneficio Antto Angella que padece un astrocitoma y necesita cubrir los gastos del tratamiento médico correspondiente.

Esta actividad se realizará el próximo sábado 24 a las 19, en las instalaciones del Patinódromo Municipal sobre la Av. San Martín. El valor de la inscripción para participar en la clase es de $3.000.

Los instructores que estarán a cargo de la a master class serán: Ely Frías, Miguel Gómez, Ivana Gómez, Pato Castillo, Ely Nuñez, Estefi Roldán, Gaby Mansilla, Estefi Gómez, Ori Villalba, Rocío Zabala, Lucia Peralta, Vale Zin, Barbi Scheihing, Naty Toralez, Vero Bravo, Ruth Casirola e Isa Concha.

Cabe destacar, que Antto Angella padece un astrocitoma que es un tumor primario del sistema nervioso (cancerígeno) y el tratamiento para combatir dicha enfermedad implica un costo importante. Por lo tanto, se necesita la colaboración de toda la comunidad.

