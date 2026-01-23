Discutió con su familia, los atacó con un palo y murió de un infarto

La pelea se desató por problemas relacionados con la propiedad de una casa. Varias personas intervinieron para quitarle el elemento contundente.

Un hombre murió de un infarto luego de discutir con su familia y pegarles con un palo. Según trascendió, la pelea se habría ocasionado por la disputa de la propiedad de una casa. En medio de las agresiones, se desvaneció y quedó acostado en la vereda.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes en Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Todo pasó en una casa ubicada en Ramón Lista al 1400 en el contexto de un conflicto familiar, según el sitio local Nacional de Matanza. En el video se observa el momento en el que el hombre se acercó a una joven que estaba a unos metros de distancia con un palo en la mano, después de un cruce de palabras le pegó.

Un joven se asomó para intervenir y también le dio un palazo en la cabeza. Según dijo después, en ese momento tenía a una nena en brazos.

“Le pegaste a mi hija”, le gritó la mujer cuando el agresor se alejó y se sentó en una silla que estaba en la puerta de la casa.

Después llegó otra familiar a la escena y el hombre también intentó pegarle con el palo. En ese momento lo abordaron para sacárselo y terminó arrodillado en el suelo. Acto seguido, se descompensó y quedó tendido boca arriba en la vereda.

“Ahora se hace el que le pasó algo”, dijo un familiar mientras lo observaban. Luego, la joven que había llegado última se acercó a él mientras se escuchaban las sirenas de los patrulleros que estaban llegando a la escena.

Según confirmaron fuentes cercanas a la familia al Nacional de Matanza, la víctima, identificada como Oscar, tenía antecedentes de salud, ya que había padecido un accidente cerebrovascular (ACV) y se había sometido a una cirugía cardíaca.

Las primeras pericias indican que el hombre murió de un infarto provocado por la tensión que atravesó durante la discusión. Ahora, las autoridades trabajan para averiguar cómo se desencadenaron los hechos y determinar con precisión la causa de la muerte. La investigación continúa.