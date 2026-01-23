Termas: detuvieron a un delincuente por robo calificado con arma de fuego

Allanamientos. Los procedimientos tuvieron lugar en dos domicilios colindantes ubicados en calles Miguel Muna Muna y Los Alerces, barrio Cooperativa, sector Villa Balnearia.

En el marco de una investigación por un robo calificado con el uso de arma de fuego, personal del Departamento Robo y Hurto Termas – DGI, con colaboración de efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 6, llevó adelante un procedimiento judicial con resultado positivo en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

El operativo se realizó este 23 de enero, alrededor de las 07:00, en cumplimiento de una medida judicial de allanamiento dispuesta por el Juzgado a cargo del Dr. Silvio Salice, con intervención del Fiscal Dr. Rafael Zanni.

Los procedimientos tuvieron lugar en dos domicilios colindantes ubicados en calles Miguel Muna Muna y Los Alerces, barrio Cooperativa, sector Villa Balnearia.

Según fuentes policiales, en el primer domicilio el resultado fue negativo.

En el segundo inmueble, una vivienda ubicada en la esquina de Muna Muna y Los Alerces, se procedió al secuestro de un motovehículo Yamaha YBR de color rojo, prendas de vestir —una remera blanca y un par de zapatillas— y a la detención de un joven de 19 años.

El detenido fue identificado como Yonatan José Ramón Paz, con domicilio en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, quien quedó a disposición de la Justicia.

El hecho investigado

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el 13 de enero, cuando un joven de 24 años denunció haber sido interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta en inmediaciones de avenida Costanera y calle Pablo Lascano.

De acuerdo al relato, tras forcejear, uno de los agresores habría exhibido un arma de fuego, logrando sustraerle su teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Investigación en curso

De acuerdo a fuentes policiales, el joven detenido también estaría siendo analizado en el marco de otra causa de mayor gravedad, vinculada a un hecho ocurrido en la ciudad de La Banda, extremo que permanece bajo investigación judicial.

Las actuaciones continúan a fin de esclarecer completamente el hecho y determinar eventuales responsabilidades penales.