Grave accidente en pleno centro: cuatro obreros cayeron desde varios metros de altura

Estaban al menos a unos cinco metros de altura, sobre andamios, en la obra que se realiza en la esquina de Avenida Belgrano y Sáenz Peña.

Hoy 14:47

Un grave accidente dejó al menos a cuatro obreros con heridas, luego de caer desde los andamios en los que estaban trabajando, a unos cinco metros de altura en la esquina de Avenida Belgrano y Sáenz Peña de esta Capital.

En el lugar desde hace varios días estaban realizando obras, por lo que se habían colocado las estructuras metálicas.

Tras la caída de los operarios y el aviso a las autoridades pertinentes, se dispuso de un rápido operativo para el traslado de los heridos, lo cual estuvo a cargo del SEASE, hasta el hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”.

Personal de criminalística trabajó en el lugar para determinar las causas del siniestro.