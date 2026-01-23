Costa Atlántica, sierras y Brasil: los destinos más elegidos por los santiagueños

Según agencias de turismo, más de un millar de personas salió de vacaciones en la primera quincena de enero.

Durante la primera quincena de enero de 2026, al menos un millar de santiagueños salió de vacaciones, principalmente mediante la contratación de paquetes turísticos en agencias locales, según indicaron distintos operadores del sector.

Si bien el relevamiento se centró en los primeros días del mes, desde las agencias señalaron que en la segunda quincena se registró un crecimiento en el volumen de ventas, lo que marca una tendencia positiva en el movimiento turístico estival.

En diálogo con Noticiero 7, el licenciado en Turismo Juan Issa explicó que el mayor flujo de viajeros se dio durante la primera quincena, con una fuerte presencia de turistas que optaron por paquetes organizados. No obstante, aclaró que el análisis contempla principalmente los datos aportados por las agencias, mientras que el turismo realizado por fuera de estos circuitos se estima en base a estadísticas históricas y conocimiento del mercado.

“Se ha visto un crecimiento en el volumen de ventas y en el éxodo de santiagueños, sobre todo hacia la Costa Atlántica, las sierras y particularmente Carlos Paz. También se registraron viajes, tanto por agencias como de manera independiente, hacia Brasil”, detalló Issa.

El especialista señaló además que, si bien se observa un incremento en comparación con el año pasado, aún no se alcanzan los niveles de las temporadas 2023-2024 ni de los años previos a la pandemia. “Venía dándose una recuperación post pandemia, pero el actual contexto económico modificó esa tendencia”, sostuvo.

Finalmente, Issa remarcó que el movimiento turístico no se limita exclusivamente a enero, sino que comienza en diciembre con las fiestas y se extiende a lo largo del verano, impulsado también por los viajes a provincias vecinas como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, donde muchas familias santiagueñas tienen vínculos familiares, generando un flujo constante de visitas.