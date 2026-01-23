Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 ENE 2026
En vivo: River hace su estreno en el Apertura con una visita de riesgo a Barracas Central

El Millonario enfrenta este sábado al Guapo desde las 17 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

Hoy 15:52

Este sábado, River pondrá primera en el Torneo Apertura 2026 cuando visite a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 17. Tras un cierre de año negativo, el equipo de Marcelo Gallardo intentará dar vuelta la página y comenzar el nuevo ciclo doméstico con una victoria que le devuelva confianza y protagonismo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

