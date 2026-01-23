En vivo: River hace su estreno en el Apertura con una visita de riesgo a Barracas Central

El Millonario enfrenta este sábado al Guapo desde las 17 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez.
Este sábado, River pondrá primera en el Torneo Apertura 2026 cuando visite a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 17. Tras un cierre de año negativo, el equipo de Marcelo Gallardo intentará dar vuelta la página y comenzar el nuevo ciclo doméstico con una victoria que le devuelva confianza y protagonismo.
