San Lorenzo acercará una oferta concreta por Luciano Vietto

El Ciclón prepara una oferta formal por el exdelantero de Racing, que quedó libre a fines de 2025. Si bien las partes están lejos en lo económico, en Boedo confían en avanzar y mantener viva la negociación.

Hoy 18:16

San Lorenzo decidió acelerar gestiones por Luciano Vietto y en las próximas horas le acercará una oferta concreta al delantero de 32 años. El atacante, que se fue libre de Racing tras finalizar su contrato en diciembre de 2025, analiza opciones para definir su futuro y el interés del Cuervo aparece como una posibilidad firme.

Según trascendió, las conversaciones ya existen y, aunque en un primer momento las diferencias económicas fueron importantes, desde Boedo consideran que la negociación sigue abierta y no está caída. La intención es seducir al futbolista con un proyecto deportivo que lo tenga como una de las referencias ofensivas del equipo.

Vietto había sido seguido en este mercado de pases por Estudiantes de La Plata, Talleres y Argentinos Juniors, pero ninguno de esos intereses se tradujo, hasta ahora, en una propuesta formal que termine de convencer al jugador. En ese escenario, San Lorenzo busca meterse de lleno en la pelea.

El delantero tuvo un arranque de 2025 en gran nivel y fue parte de la consagración de Racing ante Botafogo en la Recopa Sudamericana. Sin embargo, una seguidilla de lesiones lo alejó de las canchas más de lo esperado y la dirigencia académica optó por no renovar su contrato.

De cara a este 2026, en Boedo se ilusionan con poder recuperarlo futbolísticamente y sumar jerarquía y experiencia al plantel. Las próximas horas serán clave para saber si la propuesta azulgrana logra acercar posiciones y encaminar la llegada de Vietto al Nuevo Gasómetro.