Güemes afronta su tercer amistoso de pretemporada ante San Martín de Tucumán

El Guacho sigue sumando rodaje de cara al inicio de la competencia oficial, se enfrenta desde las 8 en la Isla al Santo.

Hoy 07:04

Güemes sigue sumando rodaje en la pretemporada y este sábado afrontará su tercer partido amistoso, cuando reciba a San Martín de Tucumán desde las 8.00 de la mañana en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, conocido como La Isla.

El equipo azulgrana llega a este compromiso con buenas sensaciones, luego de obtener resultados positivos en sus primeras pruebas. Viene de vencer a la Reserva de Atlético Tucumán y también a la de Unión Santiago, lo que le permitió al cuerpo técnico seguir ajustando piezas y consolidar el funcionamiento colectivo.

Más allá de los marcadores, el objetivo principal sigue siendo acumular minutos de fútbol, evaluar variantes tácticas y llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo, manteniendo una base que ya empieza a mostrar respuestas dentro del campo de juego.

El Guacho ya tiene marcado en el calendario su debut oficial, que será el 15 de febrero, desde las 17.00, por lo que este amistoso representa un nuevo paso en la recta final de la preparación rumbo al inicio de la competencia.