Excarcelaron a los seis imputados por presunto maltrato en un jardín de Santa Fe

Se trata de tres responsables del establecimiento y tres auxiliares.

Hoy 19:31

Las seis personas imputadas por presunto maltrato infantil en el jardín "Manitos a la obra" de la provincia de Santa Fe recuperaron la libertad.

Se trata de tres responsables y tres auxiliares que trabajan en el establecimiento que se encuentra ubicado en la localidad de Villa Constitución.

El fiscal Ramiro Martínez imputó a los implicados por el delito de lesiones leves dolosas al considerar que P.D. (docente y corresponsable) M.F. (docente y corresponsable) M.C. (docente y corresponsable) y V.M. (auxiliar docente) ejercieron violencia física contra nueve menores de edad entre marzo y diciembre de 2025.

A su vez, se señala a los auxiliares docentes A.P. y L.R. por no radicar denuncias en la Justicia a raíz de los hechos ocurridos en el lugar.

El juez Eugenio Romanini estableció 90 días de prohibición de salida del país a los involucrados, restricción de acercamiento y contacto con víctimas y familias, y el pago de una fianza personal o real.

La audiencia se llevó a cabo luego de que este miércoles 21 de enero se hayan realizado allanamientos en diversos inmuebles, según expuso el medio Rosario3.

En total se realizaron ocho procedimientos, los cuales fueron autorizados por el magistrado tras el pedido del fiscal y en los que se secuestraron seis celulares que serán enviados a peritar.

En los videos, que fueron incorporados a la investigación, se observa a las docentes realizar diversos maltratos, entre ellos zamarrear a los bebés y dejarlos llorar.

Medios locales destacan que todo comenzó con un tirón de orejas, pero que luego los ataques aumentaron, hasta el punto de arrojar a los niños al piso y dejarlos llorar.

Ante este escenario, sumado a la pesquisa, la Municipalidad dispuso la clausura preventiva de la institución.