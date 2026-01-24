En una ráfaga, Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central en el inicio del Apertura

El Canalla lo ganaba con gol de Di María de penal pero sobre el cierre el Pirata reaccionó y se quedó con la victoria por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito.

24/01/2026

El protagonismo de un tremendo partidazo, de esos que no abundan en el fútbol argentino, se lo estaba llevando Yael Falcón Pérez, por un penal muy polémico y que dejó mucha tela por cortar a favor de Rosario Central, que Ángel Di María cambió por gol en el cierre del primer tiempo, pero a Belgrano le tocaron el orgullo y el amor propio...

Motivo suficiente para reaccionar en el segundo tiempo y conseguir una victoria épica en el cierre del encuentro, gracias a una ráfaga, impulsada por la calidad del experimentado Lucas Zelarayán y la sangre nueva de los pibes que entraron desde el banco para darle respuestas a Zielinski, que se fue expulsado minutos antes por protestarles al árbitro y sus asistentes.

El debut de Jorge Almirón, que pateó el tablero y planteó una idea completamente renovada respecto a la del año pasado con Holan, pasó de ser un sueño a una pesadilla en cuestión de un puñado de segundos. Arrancó bien, con un cambio de esquema (dejó el 4-2-3-1 habitual del 2025 para adoptar una línea de tres), con pasajes de buen fútbol y una ventaja que había llegado antes del descanso por un fallo del referí, que vio un pisotón de Velázquez sobre Di María tras un centro cruzado y dio tiro libre. Rápidamente recibió el llamado de Baliño desde el VAR, porque el contacto (muy leve, aunque el reglamento no hace diferencia a la hora de pitar, pero sí el criterio de cada uno) había sido dentro del área y, sin revisarla, cobró la pena máxima. Allí se instaló la polémica y el malestar en el Pirata, porque fue un foul de esos que muy rara vez se cobran y que, de haber sido claramente dentro del área, probablemente no se hubiera sancionado. Desde los 12 paso s, el Fideo fue efectivo y puso el 1-0.

Pero el Pirata no se dio por vencido y ante la adversidad sacó una chapa admirable: el deté movió el banco, adelantó líneas y llegó al empate por un gol en contra de Mallo, que se la llevó puesta y venció a Ledesma, a los 43’ del ST. Al minuto, el pibe Gutiérrez la clavó arriba para un 2-1 de antología. Tremendo final.