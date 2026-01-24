Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 ENE 2026 | 25º
X
Somos Deporte

En una ráfaga, Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central en el inicio del Apertura

El Canalla lo ganaba con gol de Di María de penal pero sobre el cierre el Pirata reaccionó y se quedó con la victoria por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito.

24/01/2026

El protagonismo de un tremendo partidazo, de esos que no abundan en el fútbol argentino, se lo estaba llevando Yael Falcón Pérez, por un penal muy polémico y que dejó mucha tela por cortar a favor de Rosario Central, que Ángel Di María cambió por gol en el cierre del primer tiempo, pero a Belgrano le tocaron el orgullo y el amor propio...

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Motivo suficiente para reaccionar en el segundo tiempo y conseguir una victoria épica en el cierre del encuentro, gracias a una ráfaga, impulsada por la calidad del experimentado Lucas Zelarayán y la sangre nueva de los pibes que entraron desde el banco para darle respuestas a Zielinski, que se fue expulsado minutos antes por protestarles al árbitro y sus asistentes.

El debut de Jorge Almirón, que pateó el tablero y planteó una idea completamente renovada respecto a la del año pasado con Holan, pasó de ser un sueño a una pesadilla en cuestión de un puñado de segundos. Arrancó bien, con un cambio de esquema (dejó el 4-2-3-1 habitual del 2025 para adoptar una línea de tres), con pasajes de buen fútbol y una ventaja que había llegado antes del descanso por un fallo del referí, que vio un pisotón de Velázquez sobre Di María tras un centro cruzado y dio tiro libre. Rápidamente recibió el llamado de Baliño desde el VAR, porque el contacto (muy leve, aunque el reglamento no hace diferencia a la hora de pitar, pero sí el criterio de cada uno) había sido dentro del área y, sin revisarla, cobró la pena máxima. Allí se instaló la polémica y el malestar en el Pirata, porque fue un foul de esos que muy rara vez se cobran y que, de haber sido claramente dentro del área, probablemente no se hubiera sancionado. Desde los 12 paso s, el Fideo fue efectivo y puso el 1-0.

Pero el Pirata no se dio por vencido y ante la adversidad sacó una chapa admirable: el deté movió el banco, adelantó líneas y llegó al empate por un gol en contra de Mallo, que se la llevó puesta y venció a Ledesma, a los 43’ del ST. Al minuto, el pibe Gutiérrez la clavó arriba para un 2-1 de antología. Tremendo final.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Club Atlético Belgrano de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una inesperada llovizna sorprendió a los santiagueños durante la noche del sábado
  2. 2. Conmoción en Añatuya: investigan la muerte de una mujer embarazada y su bebé camino al hospital
  3. 3. ¿Bebé en camino?: el video de Wanda Nara que revolucionó las redes
  4. 4. La Policía de la Provincia intensifica recorridos preventivos en el cauce del río Dulce
  5. 5. Aseguran que Ali Khamenei se refugia en un búnker en medio de la tensión con Estados Unidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT