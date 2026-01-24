Distintas aerolíneas cancelan vuelos a Israel en medio de la tensión entre Estados Unidos e Irán

Justificaron las cancelaciones debido a la "situación geopolítica" en Medio Oriente. La medida surge después de que Donald Trump anunciara que ha desplegado activos navales en la región.

Hoy 06:12

El grupo empresario Air France-KLM decidió suspender los vuelos hacia y sobre varios países de Medio Oriente de sus respectivas líneas aéreas en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que podrían repercutir en todo el Golfo Pérsico.

Este viernes, un alto funcionario iraní advirtió en diálogo con la agencia Reuters que "esta vez consideraremos cualquier ataque limitado, ilimitado, quirúrgico, cinético, como quiera llamarse como una guerra total contra nosotros, y responderemos de la forma más dura posible para resolver esto".

"Nuestro ejército está preparado para el peor de los casos. Por eso todo está en alerta máxima en Irán", señaló el alto funcionario iraní y agregó: "Si los estadounidenses violan la soberanía y la integridad territorial de Irán, responderemos".

Las recientes cancelaciones son una muestra del impacto que la tensión en la región está generando sobre la aviación comercial.

Air France canceló los vuelos entre París y Dubai para el viernes y el sábado, suspendiendo temporalmente el servicio al emirato "debido a la situación actual en Medio Oriente", informó la aerolínea en un comunicado.

Por su parte, la aerolínea holandesa KLM ha suspendido los vuelos a Dubai, Riad y Dammam (Arabia Saudita) y Tel Aviv (Israel) hasta nuevo aviso. La aerolínea está evitando actualmente el espacio aéreo sobre varios países del Golfo, así como sobre Irán, Irak e Israel, como medida de precaución, informó la aerolínea.

British Airways suspendió temporalmente a principios de este mes los vuelos a Baréin, sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos.

En línea con el contexto geopolíticos, la semana pasada el grupo Lufthansa -que también incluye a las aerolíneas Swiss, Austrian Airlines, Eurowings y Brussels Airlines- anunció que sólo operaría vuelos diarios a Tel Aviv y Ammam (Jordania) hasta fines de enero, aunque no descartó que algunos vuelos podrían ser directamente cancelados. También informó que no hará viajes a Irán o sobrevolará su espacio aéreo.

Las cancelaciones se producen después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos ha desplegado activos navales en la región, lo que ha reavivado la preocupación de que pueda cumplir sus amenazas de atacar Irán por la violenta represión del Gobierno contra los manifestantes.

El jueves, Trump volvió a amenzar a Irán: "Tenemos una flota masiva dirigiéndose en esa dirección... y tal vez no tengamos que usarla... tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso", dijo a bordo del Air Force One que lo llevaba de vuelta a Washington desde Davos (Suiza).

En la misma línea, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, le dijo a Newsmax que la presencia militar estadounidense e el Golfo Pérsico se debí a que Trump "quería asegurarse de que si los iraníes hacían algo muy estúpido, Dios no lo quiera, tuviéramos los recursos necesarios para responder". "Sólo queremos asegurarnos de que tenemos opciones", agregó.

El portaaviones Abraham Lincoln y tres destructores que lo acompañan, partieron hace días desde del mar de China Meridional con destino a Medio Oriente, según le indicó un oficial de la Armada a The Associated Press. El oficial dijo que el grupo de ataque del Lincoln estaba en el océano Índico. Se cree que podría tardar unos días más, incluso una semana, en llegar a destino.

Cuando lleguen a la región, esos buques de guerra se sumarán a tres barcos de combate litoral, que este viernes se encontraban en un puerto en Bahréin, así como a otros dos destructores de la Armada estadounidense, que estaban en el golfo Pérsico.

La llegada del grupo de ataque del portaaviones sumaría aproximadamente 5.700 soldados. Estados Unidos tiene varias bases en Medio Oriente, incluida la Base Aérea de Al Udeid en Qatar, que alberga a miles de efectivos estadounidenses y es el cuartel general de avanzada del Comando Central de Estados Unidos.

De hecho, se espera que el jefe del Comando Central, almirante Brad Cooper, llegue el sábado a Israel para reunirse con altos funcionarios en medio de las crecientes tensiones regionales, según informó la cadena pública israelí Kan.

No es el único: se espera que el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff, -ambos miembros de la flamante Junta de la Paz de Trump- lleguen al país mañana para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, según informó Canal 12 de Israel. Se espera que aborden la situación en Gaza, aunque también es posible que se discuta el tema de Irán.

La semana pasada, Trump había amenazado con tomar "fuertes medidas" si Irán comenzaba a ejecutar manifestantes en medio de la brutal represión a la ola de protestas más grande de los últimos años. Fue el mismo presidente de Estados Unidos quien luego bajó el tono de la confrontación al asegurar que la represión estaba "cesando" en Irán y que no había ejecuciones en el horizonte. La tensión entre ambos países, sin embargo, sigue vigente.

Este viernes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó una investigación sobre la represión de las protestas antigubernamentales. El embajador de Irán ante la ONU, Ali Bahreini, afirmó que unas 3.000 personas habían muerto en los disturbios, pero un funcionario iraní le habló a Reuters que al menos 5.000 fallecidos, incluidos 500 miembros de las fuerzas de seguridad.

También este viernes, el Departamento de Estado aumentó la presión sobre la 'flota fantasma' iraní citando "la brutal represión del régimen iraní contra los manifestantes pacíficos", e incluyó a nueve barcos y a sus dueños, en la lista negra de la la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).