Crimen de un joven en Santa Fe: detuvieron a la madre de la acusada por el hecho

La muerte de Jeremías Monzón provocó profunda conmoción en la vecina provincia.

Hoy 07:14

El crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, tuvo este viernes un nuevo giro con la detención de la madre de la chica de 16 años que ya se encuentra imputada por el caso.

La mujer, de 40 años y en situación de calle, quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y es investigada como presunta partícipe necesaria del homicidio.

Según fuentes del expediente citadas por El Litoral, la detención se produjo tras la incorporación de nuevos elementos probatorios que llevaron a la Fiscalía a reformular la investigación y abrir una nueva hipótesis sobre su rol en el hecho.

En concreto, los investigadores analizan si la mujer instigó, incentivó o avaló la conducta de su hija antes del ataque que terminó con la vida de Jeremías, ocurrido en diciembre pasado en el barrio Chalet, al sur de la ciudad de Santa Fe.

La adolescente, en tanto, continúa sometida a una medida judicial acorde a su edad, bajo el régimen penal juvenil. La audiencia en la que se expondrá formalmente la acusación y se solicitarán medidas cautelares podría realizarse el próximo lunes.

Esta semana, además, se viralizó el video que registra el momento del asesinato. La grabación, incorporada como prueba en el expediente, se difundió a través de grupos de WhatsApp, canales de Telegram y otras plataformas digitales.

A raíz de esa filtración, el MPA, la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial de Santa Fe quedaron bajo la lupa de la querella, que exige determinar en qué instancia del proceso se produjo la difusión del material.

El abogado Bruno Rugna, representante de Romina Monzón -madre de la víctima-, señaló que la querella no descarta que el video haya sido enviado por los propios autores del crimen, quienes lo habrían tenido en su poder durante varios días antes de ser detenidos.

El cuerpo de Jeremías fue encontrado el lunes 22 de diciembre, en avanzado estado de descomposición, dentro de un galpón de una fábrica abandonada del barrio Chalet, cerca del estadio de Colón. La autopsia reveló que presentaba entre 20 y 23 puñaladas, y que el asesinato habría ocurrido el jueves anterior, día en que su familia comenzó a buscarlo.

Desde el inicio de la investigación, las sospechas apuntaron contra la adolescente de 16 años, a quien Jeremías había conocido a través de redes sociales y que vivía en el barrio Centenario, también en las inmediaciones del estadio.

En un primer momento se habló de una posible relación entre ambos, aunque la familia del joven aclaró que solo se conocían de manera virtual y que ese jueves estaba previsto el primer encuentro presencial. La principal hipótesis sostiene que la chica lo citó con el objetivo de entregarlo a sus asesinos.