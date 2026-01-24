Polémica sin fin: Yanina Latorre reveló una charla privada con Wanda Nara

La polémica rubia mantuvo una conversación con Wanda Nara tras el fuerte cruce con Mauro Icardi y dio a conocer, desde su mirada, qué fue lo que habría generado el enojo del futbolista luego de la entrevista que la empresaria brindó en Intrusos.

Hoy 08:05

Aunque se haya tomado un descanso de los medios de comunicación tradicionales, Yanina Latorre no se mantiene al margen de la actualidad y volvió a ser protagonista al hacer pública una charla privada que mantuvo con Wanda Nara, en medio del fuerte cruce de la empresaria con Mauro Icardi.

La propia Latorre dejó en claro en más de una ocasión que su posición no responde a alineamientos personales, sino a su rol periodístico. Fiel a su estilo, aseguró que siempre hizo su trabajo, ya sea acompañando o cuestionando a Nara según la información del momento, una postura que, con el tiempo, habría contribuido a una relación más madura y directa entre ambas.

Por ese motivo, en las últimas horas se dio el lujo de acceder de primera mano a información sobre el trasfondo del conflicto que marcó la semana entre la expareja. La conductora de SQP (América TV) le preguntó, y la mediática respondió. “No entiendo que pasó. Yo dije que tenía buena onda, porque hablamos bien. Obvio, siempre él con tono irónico”, le contestó.

Ante esto, Yanina también dijo lo suyo: “Él enloqueció después de que ella dijera que tenía buen diálogo con los padres de sus hijos. Lo negó, arrancó la subidita de chats y los descargos eternos de Mau”.

Y siguió: “Wanda también me cuenta que hablaba con él en un chat grupal y en otro privado. También me aclara que tiene ‘modales de mierda’”.