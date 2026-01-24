Conmoción: peón rural murió ahogado en una represa

La policía confirmó la muerte de Oscar Barrientos, tras varias horas de búsqueda en la represa del "Campo Las Pepitas". Había entrado para mitigar el calor de la tarde.

Hoy 08:15

La tranquilidad del establecimiento rural "Campo Las Pepitas" se vio abruptamente interrumpida en la tarde del viernes con la desaparición de Oscar Barrientos, un joven oriundo de Villa Brana, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras varias horas de intensa búsqueda en las aguas de una represa del predio.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo en horas de la tarde en el mencionado campo, ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Tintina, departamento Moreno.

La víctima había ingresado al agua junto a un compañero de trabajo con la intención de aliviar el calor agobiante de la jornada.

Testigos del hecho relataron que, tras un rato dentro de la represa, Barrientos no volvió a salir.

Su acompañante, alarmado, avisó de inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Efectivos policiales de Tintina y Criminalística llevaron a cabo un rastrillaje exhaustivo que incluyó el perímetro de la represa y áreas cercanas, en un esfuerzo que duró varias horas hasta dar con el cuerpo.

La noticia generó consternación en Villa Brana, localidad de la que Barrientos era oriundo, así como en Tintina, donde muchos conocían al joven.

Amigos y familiares se acercaron al lugar apenas se conoció el desenlace, expresando su dolor y la incredulidad ante lo sucedido.

Autopsia

Tras el hallazgo, el cuerpo del joven fue trasladado a la morgue local, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Este procedimiento permitirá determinar las causas exactas del fallecimiento y descartar cualquier eventualidad que no haya sido observada en el lugar del hallazgo.

Una vez concluidos los exámenes médicos legales, el cuerpo será entregado a sus familiares para su posterior inhumación, en un contexto de profundo dolor para quienes lo conocieron y compartieron.

El fiscal de la causa aguarda por los resultados de la autopsia.