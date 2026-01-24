Lo que faltaba: Germán Martitegui le contestó a Mauro Icardi tras las críticas a MasterChef Celebrity

“Era fan”, aseguró el famoso chef. De esta manera, se metió en la nueva guerra entre Wanda Nara y el futbolista del Galatasaray.

Hoy 08:24

Germán Martitegui se sumó a la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi luego del futbolista criticara la actualidad de MasterChef Celebrity (Telefe).

En el último cruce de la ex pareja, el delantero del club turco asegura que la trama principal del reality de cocina era su pareja la China Suárez.

En este sentido, el jurado que mantiene un vínculo cercano con la conductora, expresó: “MasterChef es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro. Wanda es la conductora”.

“No me parece bien que hable así de MasterChef. Yo lo conozco a Mauro. Ha estado horas tomando mates acá mientras nos veía hacer el programa”, lanzó en Intrusos (América TV).

“Él era fan y lo miraba desde antes”, concluyó dando a entender que ahora lo juzga debido a que ya está separado de la conductora y en malos términos.