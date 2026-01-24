Chocó contra camión municipal en pleno centro: el test de alcoholemia le dio positivo

Ocurrió en la esquina de Alem y Rivadavia. El control realizado en el lugar del accidente fue contundente: tenía 1,56 gramos de alcohol en sangre.

Una joven conductora protagonizó un violento accidente de tránsito en la intersección de Rivadavia y calle Alem del barrio Alberdi cuando, por causas a establecer, impactó con su auto contra un camión.

La policía informó que el choque sucedió pasadas las 8 de la mañana del viernes, cuando un camión Volkswagen, modelo 17.220, perteneciente al Centro Operativo Nº 0 Anexo de la Municipalidad de la Capital fue embestido por un Peugeot 208.

Según consta en el reporte policial, en el vehículo mayor se desplazaba Adrián Alejandro Giménez (56) el cual se trasladaba por Alem de norte a sur y, al llegar a Rivadavia, fue embestido por el auto de Carla Nicole Suárez (31).

Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que no había personas heridas, pero además establecieron que Suárez se encontraba alcoholizada, por lo que pidieron ayuda a sus pares de la Dirección General de Seguridad Vial quienes, al realizar el test de alcoholemia a la mujer, establecieron que ésta tenía 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre.

Intervino la fiscal Belkis Alderete.