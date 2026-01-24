Accidentada esquina: otro choque en Rivadavia y Alem

Un Jeep Renegade y una motocicleta 110cc fueron los vehículos involucrados. Se produjo un día después que en el mismo lugar chocaran un auto y un camión.

Un nuevo siniestro vial ocurrió este sábado, alrededor de las diez de la mañana, en la esquina de Alem y Rivadavia, el mismo lugar donde el viernes alrededor de las 8 colisionaron un automóvil conducido por una mujer en estado de ebriedad y un camión.

En este nuevo accidente estuvieron involucrados un Jeep Renegade, conducido por una mujer, y una motocicleta de 110 cc, también conducida por una mujer.

El vehículo de mayor porte lo hacía por Alem en sentido norte a sur y por Rivadavia de este a oeste lo hacía la motocicleta.

Jeep Renegade involucrado

Por causas a establecer, la conductora del rodado menor impactó contra la parte delantera izquierda del Jeep, tras lo cual cayó al asfalto.

Los vehículos involucrados

Personal policial y una ambulancia del SEASE se hicieron presentes en el lugar. La conductora de la motocicleta fue llevada al hospital Regional para una evaluación, aunque no presentaría heridas graves, ya que estaba consciente y se subió por sus propios medios.