Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 ENE 2026 | 30º
X
Policiales

Veda total en el río dulce: controles permanentes y secuestros de artículos de pesca

Termas. Durante los controles se detectó a personas pescando en zonas no habilitadas, por lo que se procedió al secuestro de redes, cañas, reels y todo elemento utilizado para la pesca.

Hoy 12:04
Pescando con veda vigente

Ante la creciente sostenida del río Dulce y el alto riesgo que implica ingresar al cauce, las fuerzas de seguridad profundizan de manera permanente los controles y operativos en el Dique Frontal y distintos sectores del río, donde rige VEDA TOTAL DE PESCA.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los procedimientos son desarrollados por la División Prevención de la Departamental Nº 6 Termas, con intervención de las Comisarías Comunitarias, mediante recorridos continuos y preventivos, orientados al resguardo de vidas humanas y al cumplimiento estricto de la prohibición vigente.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Durante los controles se detectó reiteradamente a personas pescando en zonas no habilitadas, por lo que se procedió al secuestro de redes, cañas, reels y todo elemento utilizado para la pesca, además de la liberación inmediata de especies al río.

Las autoridades reiteran que la pesca está totalmente prohibida; no se trata de una sugerencia ni de una advertencia aislada. El incumplimiento genera sanciones y expone a las personas a un peligro real y concreto, debido a la fuerza del caudal y las variaciones repentinas del río.

Te recomendamos: Tragedia vial en el barrio Borges: motociclista murió tras derrapar sobre calle 16

Los controles se mantendrán de forma constante. Se solicita responsabilidad y respeto por la veda dispuesta.

Mensaje directo a pescadores:

El río no se “conoce”, se respeta. La veda no se negocia. Quien insista, pierde los elementos y asume las consecuencias.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Tragedia vial en el barrio Borges: motociclista murió tras derrapar sobre calle 16
  3. 3. Moto de alta cilindrada y un auto protagonizaron un violento choque sobre avenida Belgrano
  4. 4. Brasil imputó por "injuria racial" a la abogada santiagueña retenida en Brasil
  5. 5. Alan Paredes, el "Yankee" que vive en Tucumán y se viralizó tras su visita a Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT