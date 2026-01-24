Veda total en el río dulce: controles permanentes y secuestros de artículos de pesca

Termas. Durante los controles se detectó a personas pescando en zonas no habilitadas, por lo que se procedió al secuestro de redes, cañas, reels y todo elemento utilizado para la pesca.

Hoy 12:04

Ante la creciente sostenida del río Dulce y el alto riesgo que implica ingresar al cauce, las fuerzas de seguridad profundizan de manera permanente los controles y operativos en el Dique Frontal y distintos sectores del río, donde rige VEDA TOTAL DE PESCA.

Los procedimientos son desarrollados por la División Prevención de la Departamental Nº 6 Termas, con intervención de las Comisarías Comunitarias, mediante recorridos continuos y preventivos, orientados al resguardo de vidas humanas y al cumplimiento estricto de la prohibición vigente.

Durante los controles se detectó reiteradamente a personas pescando en zonas no habilitadas, por lo que se procedió al secuestro de redes, cañas, reels y todo elemento utilizado para la pesca, además de la liberación inmediata de especies al río.

Las autoridades reiteran que la pesca está totalmente prohibida; no se trata de una sugerencia ni de una advertencia aislada. El incumplimiento genera sanciones y expone a las personas a un peligro real y concreto, debido a la fuerza del caudal y las variaciones repentinas del río.

Los controles se mantendrán de forma constante. Se solicita responsabilidad y respeto por la veda dispuesta.

Mensaje directo a pescadores:

El río no se “conoce”, se respeta. La veda no se negocia. Quien insista, pierde los elementos y asume las consecuencias.