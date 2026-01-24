Mitre se impuso sobre la Reserva de Central Córdoba y sigue sumando rodaje

El Aurinegro venció a los chicos del Ferro por 2-0 en el estadio “Alfredo Terrera” en otro amistoso de pretemporada.

Hoy 14:14

Mitre continúa ajustando detalles de cara a una nueva temporada en la Primera Nacional y este sábado por la mañana afrontó un nuevo amistoso frente a la Reserva de Central Córdoba, a la que venció en el estadio “Alfredo Terrera”.

La jornada se dividió en dos encuentros, disputados en tiempos de 35 minutos, y ambos quedaron en manos del Aurinegro. En el primero, Mitre se impuso por 2-0 con goles de Gustavo Fernández y Marcos Machado, mientras que en el segundo amplió la diferencia y ganó 3-0, gracias a los tantos de Pablo Minissale, Santiago Rosales y uno en contra de Lisandro Musso.

En el primer partido, Central Córdoba formó con Bautista Cejas; Tomás Giménez, Santiago Noguera, Kevin Páez, Bruno Martínez; Lautaro Cano, Gonzalo Ferreyra, Salvador Rodríguez; Walter Reynoso, Martín Cuitiño y Lautaro Amarelle. Luego ingresaron Kevin Ibáñez, Nadir Sánchez y Valentín Peralta.

Por su parte, Mitre alineó a Ignacio Pietrobono; Martín Vázquez, Gianfranco Lillo, Tiago Ferreyra, Luciano Correa; Enzo Avaro, Mateo Montenegro, Alan López, Franco Ferrari; Gustavo Fernández y Marcos Machado, con los ingresos de Agustín Ramírez y Matel Maldonado.

En el segundo encuentro, el Ferroviario salió a la cancha con Lisandro Musso; Antonio Carrizo, Facundo Roldán, Laureano Góngora, Néstor Posadas; Bautista Uñates, Matías De Felippe, Kevin Ibáñez; Nadir Sánchez, Nahuel Reyes y Valentín Peralta. Luego entraron Facundo Nazer, Tomás Iturre, Mateo Sabalza, Tomás Vargas y Dylan Ponce.

Mitre, en tanto, el Aurinegro formó con Joaquín Ledesma; Brian Mieres, Pablo Minissale, Daniel Abello, Martín Rodríguez; Claudio Salto, Maximiliano Romero, Juan Alesandroni, Ezequiel González; Santiago Rosales y Juan Pablo Zárate, con los ingresos de Segundo Rodríguez, Mateo Maldonado y Tobías Peralta.

De esta manera, el equipo dirigido por Carlos Mayor sigue sumando minutos y confianza con la mira puesta en su debut en la Primera Nacional, que será el sábado 14 de febrero, cuando visite a All Boys desde las 17. El próximo compromiso amistoso del Aurinegro será el sábado ante Güemes.

Por su parte, la Reserva de Central Córdoba continúa con su preparación para la temporada 2026. El próximo jueves disputará un amistoso frente a Unión Santiago, el último antes de su estreno oficial en el Torneo Apertura Proyección, previsto para el jueves 5 de febrero a las 21, también en el Alfredo Terrera, ante Quilmes.