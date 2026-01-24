Del consumo propio a la genética ovina: la experiencia de dos hermanos santiagueños con ovejas Dorper

Enzo y Román Isusi relataron en Radio Panorama cómo evolucionó su emprendimiento en La Banda y por qué el Dorper se consolidó como una alternativa productiva en Santiago del Estero.

Hoy 13:25

La producción ovina con genética Dorper gana terreno en Santiago del Estero. En el programa Campo Vivo, por Radio Panorama, los hermanos Enzo y Román Isusi, de la cabaña La Celia (La Banda), explicaron cómo se iniciaron en la actividad y por qué eligieron una raza que, según resaltaron, “se adapta muy bien” al clima de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Arrancamos allá por el 2019. Primero con una majada general de ovejas criollas, con el objetivo de tener cordero para consumo propio”, relató uno de los jóvenes. Luego, durante la pandemia, tomaron la decisión de dar el salto. “Nos agarra la pandemia y en esa inquietud de no poder salir… arrancamos con la raza. Veíamos que manejaba buenos precios y se adaptaba muy bien a Santiago: no necesitaba esquilar, andaba muy bien. Empezamos comprando primero un reproductor”, contaron.

“La oveja cicla prácticamente todo el año”

Al describir las particularidades del Dorper, Román y Enzo remarcaron ventajas reproductivas y de manejo. “Una de las características que más resalto es que no es afectada por el fotoperiodo… la oveja cicla prácticamente todo el año y eso te da una ventaja: ‘quiero corderos para mayo’ y programás el servicio”, explicaron al aire.

También subrayaron la resistencia al calor. “En la siesta de enero, febrero, las ovejas andan pasteando como si nada y nosotros estamos encerrados con aire”, dijeron. Y agregaron que el pelo corto ayuda: “Al tener el pelo corto eso la favorece… igual siempre queda un ponchito de lana para que no les queme el lomo”.

Ganancia diaria y venta de reproductores

José Aranda, periodista de Campo Vivo, junto a Enzo Isusi

Sobre el crecimiento de los corderos, precisaron valores concretos: “Por lo general nacen entre 3,5 y 4,5 kilos… ganan en promedio entre 250 y 300 gramos por día, y hemos tenido casos de cerca de 400 gramos”, detallaron.

La cabaña, según explicaron, trabaja principalmente para vender animales en pie con destino reproductivo. “Nosotros vendemos reproductores… para productores que van a hacer carne o para cabañas. Tenemos genética que por ahí ellos no tienen y les sirve para mejorar”, indicaron.

En cuanto a la demanda, destacaron que la mayoría de los compradores no es local. “El 80 o 90% son de otras provincias: Chaco, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, y Salta también está pujando fuerte”, señalaron.

“Tenemos 80 madres y 100 a 120 corderos al año”

Los hermanos Isusi también compartieron números del establecimiento. “Tenemos aproximadamente 80 madres y 100 a 120 corderos al año”, contaron. Aclararon que no todo queda para reproducción: “Vamos haciendo una selección. Lo mejor sale a venta y lo que vemos que no va a servir… se faena. En raros casos faenamos para venta, pero sí a veces”.

Sobre el consumo, afirmaron que hay más demanda en Santiago del Estero. “Cada vez más se está viendo un incremento en la demanda de cordero… es una carne muy similar a la de vaca en textura”, explicaron. Incluso aportaron un dato técnico: “Cada 100 gramos de carne de cordero tiene 25 gramos de proteínas”.

Respecto al peso ideal, describieron una referencia utilizada en la actividad: “Si faenamos un cordero de 30 kilos, te queda más o menos 15 o 16 kilos limpio”, señalaron.

Remate virtual: “El cliente va a ofertar desde su casa”

En la charla, los jóvenes confirmaron la próxima cita comercial de la cabaña. “Tenemos el primer remate el 4 de abril… va a ser un remate 100% virtual. El cliente va a poder mirar los lotes y ofertar directamente desde su casa y seguir el remate vía stream”, explicaron.

Además, indicaron que participan distintas categorías y razas en el evento: “Dorper, caprino Boer, Hampshire Down y otras razas ovinas”, enumeraron.

Premios en Palermo y registro en asociaciones

La Celia formalizó su trabajo en el circuito cabañero. “Estamos registrados tanto en la Asociación Dorper como en la Sociedad Rural Argentina, ya tenemos nuestra marca”, afirmaron. Y destacaron logros en exposiciones: “En 2022 sacamos Gran Campeón White Dorper y en 2023 el Gran Campeón Dorper de la Nacional”, contaron.

Sobre la inversión para iniciarse, los hermanos dieron una referencia de valores actuales: “Hoy, para arrancar con una hembra Dorper sin registro, estás hablando de un millón cuatrocientos a un millón seiscientos. Y con pedigrí, dos millones y medio a tres millones y medio, depende de la calidad”, sostuvieron.

También explicaron la reproducción: “Mayormente puede dar uno o mellizos. La ventaja del Dorper es que es bastante mellicera… tuvimos casos de trillizos, pero lo ideal es hasta mellizos”, indicaron. Y precisaron un dato del último ciclo: “En las últimas pariciones, un 60% más o menos tuvieron mellizos”.

Finalmente, consultados sobre qué hace falta para que la raza crezca más en Santiago, respondieron: “Por ahí más conocimiento de la raza, un poco más de inversión… y quizá apoyo. En Misiones daban créditos ovinos para que el productor empiece, y eso incentivó mucho”. Antes de despedirse, agradecieron el espacio.