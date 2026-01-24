Domínguez habló de la posible salida de Ascacíbar de Estudiantes y generó la expectativa de todo Boca

El DT de Estudiantes, último campeón del fútbol argentino, reconoció que el club necesita vender.

Hoy 13:20

Independiente y Estudiantes igualaron 1-1 en el estreno de la Zona A del Torneo Apertura 2026, pero el resultado quedó en segundo plano. Todas las miradas apuntaron a Santiago Ascacíbar y a su posible salida rumbo a Boca, un tema sobre el que Eduardo Domínguez se refirió con franqueza tras el encuentro en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El entrenador del Pincha fue claro al explicar la postura del club frente al interés de los grandes. “Nosotros sabemos sobre la realidad institucional, por eso ante eso no nos podemos alarmar. El club necesita vender”, expresó. En la misma línea, consideró lógico que Boca o River se interesen por el volante central: “Me parece lo más normal del mundo que te vengan a buscar los dos grandes del fútbol argentino. Ellos pueden comprar constantemente, nosotros tenemos que vender para poder potenciar jugadores”.

Domínguez también destacó el nivel futbolístico y el fuerte vínculo de Ascacíbar con la gente de Estudiantes. “Tenemos que tener la gracia de lo que hizo el Ruso: volver al club. Lo que hizo Pablo, José… y es enumerar a grandes futbolistas”, señaló. Y agregó: “El Ruso ama al club, ama a Estudiantes. Él se enamoró de la gente y con el público es un ida y vuelta constante. Juega bien”.

Además, el DT remarcó que la exposición de los jugadores aumenta cuando el equipo atraviesa un buen momento deportivo. “Cuando uno es campeón lo más normal es que se hable de los jugadores porque están en buenos niveles”, explicó, y llevó tranquilidad sobre el corto plazo: “Tenemos la tranquilidad de saber esa situación y hasta que no se cierre, creo en la responsabilidad de ellos con el club”.

Boca va por Ascacíbar: negociación en marcha

En paralelo al debut en el torneo, este viernes trascendió que Boca volvió a la carga por Ascacíbar, uno de los viejos anhelos de Juan Román Riquelme. El Xeneize ya habría realizado una oferta formal y analiza incluir en la negociación a Brian Aguirre, un futbolista que interesa en La Plata.

Mientras se aguarda una definición, el “Ruso” fue titular en Avellaneda y, tras el pitazo final, se retiró emocionado del estadio, un gesto que muchos interpretaron como un posible mensaje de despedida, en medio de un mercado que promete seguir dando que hablar.